Понедельник, 24 Апреля 2023 10:05

АрмИнфо. Попытки стереть историю или манипулировать ею всегда направлены на то, чтобы оправдать преступление и виновных. Об этом в своем обращении по случаю 108-ой годовщины Геноцида армян заявил третий президент РА Серж Саргсян.

<В важных случаях я всегда ношу незабудку, ставшую символом борьбы против геноцида. Она имеет очень четкий завет: преступление, совершенное против нашего народа более века назад, никогда нельзя забывать>, -отметил Серж Саргсян.

Он подчеркнул, что Османская империя, осуществив в 1915 году Геноцид армян, совершила величайшее преступление против человечности и цивилизации, о котором турецкие правительства десятилетиями пытались забыть любой ценой, и в настоящее время с неповторимым цинизмом прилагает безуспешные усилия, чтобы уравнять жертву и палача, перевернуть всю реальность с ног на голову, уничтожить армянский след в Западной Армении. Превратив отрицание Геноцида в государственную политику, турецкое правительство враждебно настроено по отношению к странам, признающим и осуждающим первый геноцид начала прошлого века.

<Интеллигенция, признающая неоспоримую реальность Геноцида армян и не грешащая против правды, подвергается преследованиям в Турции. И чем больше эта страна пытается обвинить в преступлении, тем больше она становится соучастником преступления, которое произошло 108 лет назад. Как и столетие назад, сегодня на глазах цивилизованного человечества турецкое националистическое правительство пытается реализовать давнюю мечту своих предков за счет соседних народов, осуществляя государственную программу пантюркизма. Под ложным прикрытием пацифизма и человеколюбия, часто открыто, оно продолжает незаконченное дело своих предков. Почему был возможен Геноцид армян? Он стал возможен в результате терпения предательства, придания неразумной веры врагу, бездействия и отчаяния, нашего безрассудства и равнодушия, отказа сражаться сообща, разделения, не объединения всех наших ресурсов - умственных, физических и других. Можно ли было это предотвратить? Можно было.

По этой же причине в опасности будущее наших поколений и последний кусочек нашей Родины. <Окровавленный ятаган, ставший <Байрактаром>, снова висит над головами нашего народа, который, если смиренно и покорно поставить перед палачом, не замедлит сделать свое черное дело. Сила закона действует по возможности и удобству даже в мире, вступившем в 21 век. В борьбе геополитических интересов, к сожалению, как вчера, так и сегодня, нарушается баланс силы и права в пользу силы. На глазах у всех международное право уступает праву силы, зачастую необоснованному и цинично демонстрирующему свое верховенство. Мы должны осознать, что право жить мирно и безопасно в нашей Богом данной колыбели принадлежит нам наравне с другими народами мира. Даже если нашей силы сегодня недостаточно из-за тех, кто ее бездумно растрачивает, мы не должны отказываться от своего права и стремиться стать сильнее. Помните историю, извлекайте из нее уроки, требуйте ее от предателей, боритесь за свои права, будьте сильными любой ценой и возьмите в свои руки наше будущее. Это наша формула жизни. И это станет нашим кредо>, - отметил третий президент РА