Понедельник, 24 Апреля 2023 10:05

АрмИнфо. США глубоко обеспокоены тем, что создание Азербайджаном контрольно-пропускного пункта в Бердзорском/Лачинском коридоре подрывает усилия по установлению доверия к мирному процессу. Об этом говорится в заявлении Госдепа США.

"Мы вновь заявляем, что в Лачинском коридоре должно быть свободное и открытое передвижение людей и торговли, и призываем стороны возобновить мирные переговоры и воздерживаться от провокаций и враждебных действий вдоль границы", - отмечается в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Отметим, что 23 апреля днем Азербайджан официально объявил об установлении контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин (Бердзор)-Степанакерт.

При этом в качестве причины установления КПП погранслужба вражеской стороны привела очередной ложный аргумент, якобы "в целях предотвращения переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также другой военной техники из Армении в Арцах".