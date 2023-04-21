Пятница, 21 Апреля 2023 17:53

АрмИнфо. Дипломатию, проводимую сегодняшними управленцами Армении можно охарактеризовать термином "Базарная (торгашеская) дипломатия". Об этом 21 апреля в ходе пресс-конференции заявил депутат парламента Армении от оппозиционной фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян, представляя отношение к отчету правительства о деятельности за 2022 год.

В этой связи он с сожалением констатировал, что взамен на сохранение собственной власти, на торги выставлены государственные и национальные интересы армянского государства.

Оппозиционер обратил внимание, что в 2022 году Россия подписала с Азербайджаном Декларацию о союзничестве, а Арменией ни как не отреагировал на этот факт. "Посол Армении в России не был снят с должности за безрезультатную работу. За подотчетный период в армяно-российских отношениях зафиксированы беспрецедентные события - Россия направила официальную ноту протеста Армении. Причиной ноты стало заявление некого маргинального общественно-политического деятеля, вес которого был несоразмерен с реакцией РФ. Отсюда вывод, что указанное заявление было лишь поводом для ноты со стороны стратегического союзника", - сказал он, отметив, что этот отдельный случай на самом деле характеризует общую картину взаимоотношений между двумя странами.

Вместе с тем Мамиджанян отметил, что из-за "Базарной дипломатии" и отсутствия четкого вектора урегулирования нагорно-карабахского конфликта, управленцы не смогли сохранить на повестке переговоров предложение, внесенной Россией о статусе Нагорного Карабаха, а в будущем возможности реализации права НКР на самоопределение.

"Из-за одновременного одобрения как минимум двух взаимоотрицающих предложений, сегодня на повестке переговоров нет вопроса о статусе Арцаха", - отметил он.

Более того, по словам оппозиционера, в отчете правительства о деятельности за 2022 год, в описании отношений между Арменией и США, отсутствует упоминание о 907 разделе. По его словам, отсюда можно сделать вывод, что управленцы Арменией не предпринимают никаких усилий, чтобы прекратить военную помощь, представляемую США Азербайджану.

Мамиджанян отметил, что по части отношений ЕС-Армения, можно констатировать, что и в этом году не начался двусторонний диалог о либерализации визового режима, предусмотренный соглашением о расширенном и всеобъемлющем партнерстве от 2017 года. По его словам, также не понятна судьба 2.6 млрд евро, о которых трубили в Армении даже из "выключенных утюгов", а в отчете правительства, представленные цифры в суммарном объеме не превышают 300 млн евро.

Касаясь отношений с Китаем, оппозиционер отметил, что в документе, представленном правительством, отображены исключительно данные о товарообороте, и удивительным образом нет никаких упоминаний о работе армянской стороны в рамках проекта "Один пояс - один путь".

"По части работы по признанию и осуждению Геноцида армян в отчете правительства за 2022 год нет никаких упоминаний. Хотя в программе правительства этот вопрос отмечался в качестве приоритетного. Также напомню, что в подотчетном году, 9 декабря - в Международный день предупреждения и осуждения геноцида, МИД Армении не распространял заявления, а затем за задним число разместил сообщение, текст которого можно назвать позорным с точки зрения усилий по признанию Геноцида армян", - сказал он.

При этом депутат подчеркнул, что не будет касаться пункта нормализации армяно- турецких отношений без предусловий, поскольку на самом деле изложенное в отчете - это фактически дорожная карта выполнения всех турецко-азербайджанских предварительных условий.

Касаясь вопроса Нагорного Карабаха, Мамиджанян отметил, что правительство Никола Пашиняна программой правительства за 2021 год, а до этого предвыборной программой фактически обещало решить карабахский вопрос по логике признания Арцаха в составе Азербайджана. По его словам, такой вывод можно сделать из его заявления от 18 апреля с трибуны парламента. "Если основополагающие принципы по урегулированию нагорно- карабахского конфликта, разработанные прежними властями так плохи, тогда почему они были включены во все предвыборные программы Пашиняна? Добавлю, что сегодняшний переговорный процесс по Арцаху коренным образом отличается от наследия, оставленного прежними властями, и никоем образом, не отображает даже предвыборных обещаний Пашиняна", - отметил он.

В тоже время оппозиционер подчеркнул, что Республика Армения должна исключить какой-либо переговорный формат, где армяно-азербайджанские отношения отделяются от нагорно-карабахского процесса. Он подчеркнул, что для Армении красной линией должно быть исключение вхождения Арцаха в состав Азербайджана.

Мамиджанян также считает, что Армения должна добиться того, чтобы сопредседатели Минской группы ОБСЕ переподтвердили свою приверженность урегулированию нагорно- карабахского конфликта на основе основополагающих принципов.

В заключение он указал на императив начала переговоров между Арменией и ОДКБ о предоставлении помощи. "Аргументы, представленные сегодняшними управленцами, которыми была отклонен пакет военной помощь от ОДКБ и размещения миротворцев несопоставима с рисками, которые возникают в результате этих действий", - сказал он, подчеркнув также необходимость попыток реанимации Венских и Петербуржских договоренностей от 2016 года об установлении механизмов контроля инцидентов на границе.