Пятница, 21 Апреля 2023 17:10

АрмИнфо. С 21 апреля 2023 года игровой сервис GeForce Now в Армении заканчивает бета-тестирование и дает возможность играть всем желающим.

В конце февраля 2023 года GFN.AM объявил о начале регистрации для бета-теста, за полтора месяца доступы к тестированию сервиса NVIDIA GeForce NOW получили более тридцати пяти тысяч человек. Многие из них уже оценили качество сервиса и попробовали различные игры. С 21 апреля сервис будет открыт для всех желающих.

Первые игроки GFN.AM выбрали известные игры, например, Counter-Strike, Fortnite, Genshin Impact, но играли в них не только на компьютерах, но и мобильных устройствах, например, смартфонах. Для таких игр, как Fortnite или Genshin Impact, игра на смартфонах дает уникальный опыт, так как разработчики адаптировали управление под этот вид устройств. А сервис GFN.AM превращает любое устройство в игровое вне зависимости от его мощности.

Желающие могут создать учетную запись в GFN.AM и выбрать удобный вариант подписки. Предлагается три варианта:

Базовая - это бесплатная подписка, которая позволяет ознакомиться с игровым сервисом. В данной подписке не поддерживается технологии NVIDIA RTX и DLSS, игровые сессии по 30 минут.

Премиум - это подписка, которая открывает большинство преимуществ игрового сервиса: приоритет в очереди, поддержку технологий NVIDIA RTX и DLSS, игровые сессии по 6 часов.

Ultimate - это подписка, которая дает все возможности “Премиум” и добавляет к ним эксклюзивный доступ к серверам с RTX 3080 сегодня, RTX 4080 в будущем. Разрешение до 4K, частота до 120 кадров в секунду.

Игровой сервис GFN.AM разместил сервера на территории Армении, что позволяет получить наименьшую задержку из возможных, а это важно для тех, кто играет в многопользовательские игры и не только. Базовая подписка предлагается бесплатно, стоимость подписки “Премиум” или “Ultimate” вы можете узнать на сайте.

Аппаратные требования к компьютеру минимальные, главное чтобы у вас был качественный интернет со скоростью от 20 Мбит/c и низкой задержкой. Также можно играть со смартфона, планшета, телевизора. Узнать как настроить свое устройство можно здесь.

Пользователи GFN.AM могут начать играть с базовой подпиской и затем разумно выбрать тот вариант, что лучше подходит для любимых игр, а также качества соединения. Для тех, кто выберет подписку “Ultimate”, привычные игры могут открыться с другой стороны - максимальный уровень графики, проработанные текстуры, реалистичная картинка. При этом требования к устройству минимальные, не нужно покупать производительный компьютер. Что делает игры доступными самой широкой аудитории.

«Нашим партнером в Армении является IDBank. Поддержка этой компании позволила внедрить GeForce NOW Powered by GFN.AM на отличном уровне и высочайшей качестве», — сказал Карен Маркарян, генеральный директор GFN.AM.

«Мы рады, что бета-тестирование NVIDIA GeForce Now прошло успешно, и сегодня любители игр имеют возможность в полной мере насладиться сервисом. Напомню, что за выбранный вами пакет услуг можно расплатиться как с помощью карты, так и приложением Idram&IDBank через QR-код», — отметил директор корпоративного бизнеса IDBank Тигран Мхитарян.

Сервис GFN.AM также будет интересен тем, кто хочет попробовать новые игры, они запускаются на серверах компании почти моментально, не нужно ждать загрузки дистрибутива и дополнительных обновлений. Ваши игры всегда актуальны, все обновления стоят по умолчанию. Первый шаг в мир топовы игр начинается с регистрации в GFN.AM.