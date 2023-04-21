Пятница, 21 Апреля 2023 15:50

АрмИнфо. Новый государственный стандарт общего образования будет внедрен во всех школах Армении с сентября текущего года. Об этом 21 апреля в беседе с журналистами заявила министр образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) РА Жанна Андреасян, говоря о наблюденияx Католикоса всех армян Гарегина II относительно исключения предмета <История армянской церкви> и его включение в предмет <История армянского народа>.

Как отметила Жанна Андреасян, государственный стандарт был утвержден в 2021 году и он определяет подходы правительства к системе общего образования. <Что касается озабоченности или позиции, поднятой церковью, то она не нова, мы уже прошли стадию обсуждений, потому что в стадии обсуждений и утверждения стандарта у нас была многократная возможность для этих обсуждений. Я не думаю, что у нас должен быть один подход ко всем вопросам, и считаю, что мнения могут расходиться, но важно то, что мы умеем говорить открыто", - сказала министр.

Напомним, что накануне в беседе с журналистами Гарегин II заявил о неприемлемости для Первопрестольного Эчмиадзина растворить предмет <История Армянской церкви> в других предметах или ограничить его преподавание в 1-2 классах. По его словам, должны быть встречи и обсуждения по проблеме, в результате которых будут достигнуты решения. По его словам, Жанна Андреасян также была проинформирована об этом предложении, и теперь Эчмиадзин ждет ответа.