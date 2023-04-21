Пятница, 21 Апреля 2023 15:41

АрмИнфо.20 апреля делегация Армении, возглавляемая вице-спикером Национального Собрания РА Акопом Аршакяном, по видео связи приняла участие в совместном внеочередном заседании постоянных комиссий Парламентской ассамблеи ОДКБ. Об этом сообщает пресс-служба НС РА.

Согласно источнику, в ходе заседания обсужден и одобрен ряд вопросов, касающихся региональной безопасности и парламентского сотрудничества.

Члены армянской делегации представили предложения, которые были приняты партнерами.

Комментируя итоги заседания, председатель комиссии ПА ОДКБ по вопросам обороны и безопасности, депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный сообщил, что на повестке дня стоял вопрос о внесении изменений и дополнений в программу деятельности ПА ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства государств- членов ОДКБ на 2021-2025 годы. Они касаются в том числе переименования и корректировки названий ряда рекомендаций. В частности, было поддержано предложение парламентов Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Таджикистан внести уточнение в один из разделов программы, предусматривающей разработку рекомендаций, изложив его название в следующей редакции: <Рекомендации об ответственности за деяния, связанные с реабилитацией нацизма и искажением исторической истины в законодательстве государств-членов ОДКБ>. Выборный добавил, что принято решение ходатайствовать перед Советом ПА ОДКБ о внесении в программу целого ряда уточнений и дополнений, связанных с разработкой проекта рекомендаций по законодательному обеспечению биологической безопасности государств-членов ОДКБ, а также подготовкой концепции проекта рекомендаций по сближению и гармонизации уголовного и административно- деликтного законодательства государств-членов ОДКБ в области безопасности критической информационной инфраструктуры.

<Проекты Рекомендаций, доработанные с учетом замечаний и предложений, будут вынесены на рассмотрение очередного пленарного заседания Парламентской Ассамблеи ОДКБ>, - заключил Выборный.

Напомним, что программа деятельности Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности по сближению и гармонизации национального законодательства государств-членов ОДКБ на 2021-2025 годы была принята постановлением тринадцатого пленарного заседания ПА ОДКБ от 30 ноября 2020 года