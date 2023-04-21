Пятница, 21 Апреля 2023 15:39

АрмИнфо. Для генерального прокурора Армении Анны Вардапетян приоритетными являются расследования дел, связанных с событиями 27 октября 1999 года и 1 марта 2008 года. Об этом она заявила на заседании комиссии Национального Собрания РА по государственно-правовым вопросам, представив отчет о работе надзорного органа в 2022 году.

По словам генпрокурора, в отчете отсутствуют дела, связанные с расследованием преступления, совершенного в Национальном Собрании 27 октября 1999 года. Во-многом, это связано и с тем, что с содержательной точки зрения пока сказать нечего. Имеются некоторые поручения, в соответствии с которыми данное дело не подлежит огласке. <Для меня лично, как для гражданки, приоритетами являются два дела - это 1 марта 2008 года и 27 октября 1999 года. Поскольку речь идет о моем 6- месячном руководстве генпрокуратурой, основной упор я делала на дела, связанные с 1 марта. По делу же о 27 октября лично пока не успела проанализировать ситуацию>, - сказала Вардапетян, но пообещала, что исследования начнутся в самое ближайшее время. <Думаю, что по делу о 27 октября будет что сказать в ходе следующего представления отчета>, - подчеркнула генпрокурор.

Напомним, что после прошедших 19 февраля 2008 года очередных президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, в Ереване вспыхнули беспорядки, вылившиеся в столкновения с представителями правопорядка. Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который также баллотировался на выборах, но проиграл их, с 20 февраля проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта 2008 года в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли 10 человек, в том числе, полицейские, свыше 200 были ранены.

27 октября 1999 года пятeро вооруженных автоматами Калашникова людей во главе с лидером группы, журналистом Наири Унаняном проникли в здание парламента во время правительственного часа. Были расстреляны семь человек - премьер министр Вазен Саркисян и спикер парламента Карен Демирчян министры и депутаты. Ещё один парламентарий умер от сердечного приступа. Ранения получили 7 депутатов. Более 40 человек оказались в заложниках. События 20-летней давности и по сей день оценивают как попытку государственного переворота.