Пятница, 21 Апреля 2023 15:33

АрмИнфо. Армянские таможенники в ереванском аэропорту <Звартноц> обнаружили слиток золота в ручной клади гражданина России, прибывшего рейсом из Тбилиси.

Как сообщает пресс-служба Комитета госдоходов, после того, как Д. Ч. прошел <зеленый> коридор таможенного контроля, его проводили к сканеру. В коричневом матерчатом рюкзаке пассажира, помимо личных вещей, был обнаружен один незадекларированный слиток золотистого цвета весом 1 кг, который был помещен в прозрачный полиэтиленовый пакет вместе с документом на русском языке. По заявлению гражданина России, это золотой слиток.

В результате обыска в этом же рюкзаке были также обнаружены 7 документов на русском и 4 - на грузинском языке, которые, согласно Д. Ч., являются сопроводительными документами к слитку.

По факту составлен протокол по делу о контрабанде, найденный слиток изъят, а составленные материалы направлены в Следственный комитет РА.-