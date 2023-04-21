Пятница, 21 Апреля 2023 13:50

АрмИнфо. Ряд неправительственных организаций в Армении призывают Национальное Собрание РА срочно сформировать комиссию по этике и изучить вопрос о привлечении к ответственности председателя парламента и других депутатов за ненадлежащее поведение, вплоть до отстранения от должности.

В своем заявлении НПО отмечают, что ожидают конкретных шагов в этом направлении от политического большинства, если оно вообще чувствует какую-либо ответственность за благополучие Республики Армения и ее граждан.

"Мы ожидаем от правоохранительных органов и, в частности, прокуратуры РА, политической нейтральности и профессионализма, должного реагирования на дела, связанные с уголовными правонарушениями", - говорится в заявлении группы НПО.

Представители гражданского общества выразили свое возмущение очередной потасовкой, произошедшей 20 апреля в парламенте между депутатами от правящей фракции "Гражданский договор" и оппозиционными силами, добавив, что это уже стало обычным явлением в НС.

"В судьбоносной для государства геополитической ситуации и перед лицом угроз безопасности в центре внимания общественности находится хулиганское поведение народных "избранников" и его безнаказанность", - добавили НПО, отметив, что инциденты не расследуются, а возмущение общественности в связи с подобным поведением остается без должного внимания, а парламентский "беспредел" продолжается.

"20 апреля в Национальном Собрании РА вновь произошел инцидент с участием правящей фракции "Гражданский договор", председателя Алена Симоняна и парламентской оппозиции, председателя Комитета по правам человека НС Тагуи Товмасян, в ходе которого были привлечены сотрудники службы безопасности, было приказано отключить трансляцию, депутатов силой вывели из зала. Ввиду отсутствия правовых и политических последствий предыдущего акта (Ален Симонян плюнул в лицо гражданину - ред.), председатель НС РА на этот раз пригрозил "плюнуть" в депутатов", - подчеркнули НПО, решительно осудив всех политиков, которые превращают Национальное Собрание РА в дешевое шоу.

"Еще раз требуем от всех членов Национального Собрания, и в особенности от политического большинства, приложить усилия для осуждения и исключения безответственного поведения членов своей собственной партии. Каждый депутат Национального Собрания РА должен своим повседневным поведением и речью доказывать, что он достоин быть избранным своим народом", - подытожили в НПО.

Под заявлением подписались Антикоррупционный центр Transparency International, Хельсинкская ассоциация по правам человека, Союз информированных граждан, Центр сплоченности и поддержки сообщества, Клуб публичной журналистики, НПО "Диалог мира", Центр исследований прав человека, Центр свободы информации, "Защита прав без границ", Pink Armenia.