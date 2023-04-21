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 Пятница, 21 Апреля 2023 13:35
Александр Аванесов

Оппозиционным депутатам Национального Собрания РА восстановили право на выступления

Оппозиционным депутатам Национального Собрания РА восстановили право на выступления

АрмИнфо.Необходимо восстановить право депутатов от оппозиции на выступления по отчету о деятельности правительства Армении в 2022 году. С таким предложением на внеочередном заседании Национального Собрания РА 21 апреля выступил руководитель оппозиционной фракции <Армения> Сейран Оганян.

Он напомнил, что после вчерашнего инцидента были прерваны выступления, подготовленные депутатами фракции <Армения>. <Предлагаем восстановить их, чтобы у депутатов была возможность выступить", - сказал он.

Председатель НС Ален Симонян отметил, что предложение приемлемо и решено разрешить выступления депутатов. В то же время спикер призвал воздержаться от оскорблений и возможных провокаций. <Я думаю, что наши соотечественники, избравшие вас, не должны быть свидетелями того, как депутаты от оппозиции выступают с оскорблениями, провоцируют, а потом предстают перед прессой пострадавшими. Если мы сможем обеспечить предметную дискуссию, думаю, выступления  можно будет восстановить", - отметил Симонян.

Глава правящей фракции <Гражданский договор> Айк Конджорян также заявил, что выступает за восстановление возможности выступлений депутатов от оппозиции.

 

А секретарь фракции <Армения> Арцвик Минасян подчеркнул, что накануне фракция выступала только с политическими выступлениями, более того, высказывались четкие оценки. <Наша цель не сорвать, а наоборот дать объективную оценку. Вчера с этой трибуны прозвучали непристойные оценки в адрес АРФД, мы будем на все это реагировать", - отметил депутат.

Спикер НС заявил, что как со стороны правящей силы, так и со стороны оппозиции не должны звучать оскорбительные  заявления с трибуны НС.

 

Отметим, что глава парламентской фракции по правам человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян после своего выступления в Национальном собрании отказалась покидать парламентскую трибуну. Она заявила, что не покинет трибуну парламента и <не позволит власти озвучивать ложь>. К ней присоединились коллеги от оппозиции. Между законодателями от власти и оппозиции произошла потасовка.  Спикер парламента объявил перерыв, парламентариев от оппозиции силой вывели из зала сотрудники службы безопасности. После этого зал покинули и остальные депутаты от оппозиции. Через несколько минут заседание продолжилось, а Симонян объявил выговор депутатам, участвовавшим в инциденте, лишив их права голоса.

Сегодня стало также известно, что правящая фракция <Гражданский договор> инициировала процесс по вынесению вотума недоверия Тагуи Товмасян, что предполагает отстранение от должности главы парламентской комиссии по правам человека и общественным вопросам. 

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