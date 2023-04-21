Пятница, 21 Апреля 2023 12:26

АрмИнфо.Служба национальной безопасности и Министерство внутренних дел Армении должны совместно планировать работу по борьбе с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ. Об этом 21 апреля на заседании комиссии Национального Собрания РА по государственно- правовым вопросам заявила генеральный прокурор РА Анна Вардапетян.

Она подчеркнула, что соответствующие обращения уже направила руководителям двух ведомств. Данная работа крайне важна с учетом того, что наркотики подверглись модификации. <Сегодня, когда речь заходит о наркотических веществах, сразу предполагается наличие каких-то цветных таблеток, имеющих красивый внешний и эстетический вид. И это ужасно, поскольку, особенно, в среде несовершеннолетних мы имеем дело с самым серьезным вызовом>, - сказала глава надзорного органа. Она отметила важность проведения как профилактических мероприятий, так и серьезной работы по предупреждению незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.

Генпрокурор особо указала на факт их виртуального обращения, для выявления которого необходимы совершенно иные знания. Кроме того, данный вид обращения наркотических и психотропных веществ напрямую связан с отмыванием денег, поскольку речь идет об обналичивании незаконных денег и использовании электронных кошельков.