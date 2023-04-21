Пятница, 21 Апреля 2023 12:25

АрмИнфо. Обеспечение прекращения боевых действий между Арменией и Азербайджаном, особенно в Нагорно-Карабахском регионе, по-прежнему имеет большое значение для госсекретаря Энтони Блинкена. Об этом в ходе еженедельного брифинга заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

"У него была возможность встретиться с лидерами этих стран несколько недель назад на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Это то, чем мы продолжаем заниматься. Это то, что Боно (сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США - ред.) продолжает заниматься в дополнение к другим в этом отделе", - сказал Патель, отметив, что к этому ему добавить нечего.

На уточнение, стоит ли ожидать встрече на уровне главы МИД Армении и Азербайджана при американском посредничестве, представитель госдепа подчеркнул, что не хотел бы забегать вперед. "Но я уверен, что скоро у нас будет больше, чем поделиться", - подчеркнул он.