Пятница, 21 Апреля 2023 12:24

АрмИнфо.Рост количества самоубийств в Армении не может не вызывать озабоченности. Об этом 21 апреля на заседании комиссии Национального Собрания РА по государственно-правовым вопросам заявила генеральный прокурор РА Анна Вардапетян, представляя итоги деятельности надзорного органа в 2022 году.

По словам генерального прокурора РА, в текущем году будут проанализированы причины, толкающие людей на этот шаг. Несмотря на то, что данный вопрос не входит в прямую компетенцию генеральной прокуратуры, но в рамках производств, в том числе, не только в отношении гражданских лиц, но и лиц, перешедших на военную службу, ведомство намерено более активно и интенсивно представлять ходатайства и обращения в различные полномочные ведомства, среди которых - Министерство обороны, Министерство здравоохранения, когда речь идет об использовании наркотических веществ, отраслевые ведомства, которые занимаются вопросами занятости, несовершеннолетними и т.д.

Первичный анализ ситуации показывает, что причины для самоубийств разнообразны - это и лудомания, и депрессивное состояние, которое может быть связано как с личными мотивами, так и с общественными. Генпрокурор подчеркнула, что указанная проблема станет предметом самых серьезных исследований, которые ведомство намерено провести в 2023 году. Она заметила, что идя на самоубийства, граждане, тем самым, пытаются <убежать от имеющихся проблем>, и в решении данной проблемы очень важное значение приобретает морально-психологическая работа, причем, не только на личном уровне, но и на институциональном уровне. Например, в образовательных программах необходимо провести работы, направленные на формирование здоровой общественности. Тем более, что в сравнении с предыдущими 20 годами, в настоящее время общественность Армении живет в условиях информационного шума, который зачастую обрушивается на неподготовленных людей, в том числе, на несовершеннолетних.

Отметим, что в прошлом году количество самоубийств в Армении увеличилось на 63%. Всего в течение 2022 года в республике зарегистрировано 37 612 преступлений против 30 245 в 2021 году. Тем самым, в сравнении в 2021 годом количество совершенных преступлений в стране увеличилось на 7 367 случаев или на 24,45%.