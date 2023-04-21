Пятница, 21 Апреля 2023 12:23

АрмИнфо. В нашем мире, полном быстрых и драматичных событий, у человека не получается <проживать> приятные и важные моменты своей жизни, побыть наедине с собой, рефлектировать. Об этом в ходе пресс-конференции в преддверии концерта в Ереване заявила известная российская пианистка Полина Осетинская.

<Я хочу, чтобы то время, которое слушатель проведет со мной в концертном зале, он смог уединиться с собой>, - сказала она.

Пианистка также отметила, что сейчас для Армении очень тяжелые времена, и та музыка, которая прозвучит на ереванском концерте, обладает огромной силой утешения. Осетинская выразила надежду, что эта музыка сможет наполнить людей силой созидания, и поможет бороться со злом, побеждать его.

Она также поблагодарила армянский народ за проявленную теплоту и гостеприимство по отношению к ее соотечественникам. В этой связи пианистка отметила, что вынужденная эмиграция - это страшная вещь, а потерять родину очень тяжело.

В преддверии концерта Осетинская провела мастер-класс с юными армянскими пианистами. Она отметила, что впечатлена их талантом, уровнем подготовки, грацией и умением быстро схватывать.

Отметим, что ереванский концерт пианистки Полины Осетинской состоится 21 апреля, в 19:00, в Концертном зале им. Арама Хачатуряна.

На концерте Осетинская представит концертную программу <Музыка Барокко в авторском кино>, в которой прозвучат произведения Баха, Генделя, Пёрселла, Рамо и других выдающихся композиторов этой эпохи. Последние были использованы в культовых фильмах режиссеров ХХ века, в частности Стэнли Кубрика, Ингмара Бергмана, Андрея Тарковского, Фрэнсиса Форда Копполы и Ларса фон Триера.

Российская пианистка выступит в Армении по приглашению благотворительного фонда Primavera Foundation of Armenia в сотрудничестве Филармоническим оркестром Армении.

Все средства, вырученные с концерта, будут направлены на реализацию образовательных программ в области классической музыки для армянских детей