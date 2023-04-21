Пятница, 21 Апреля 2023 12:23

АрмИнфо. Перед армянским хачкаром во французском городе Шарантон-ле-Пон состоялось мероприятие, посвященное 108-й годовщине Геноцида армян в Османской империи, с участием президента департамента Валь-де-Марн, многочисленных мэров, представителей государственных и местных органов власти.

Как сообщает пресс-служба посольства Армении во Франции, в ходе своего выступления посол РА Асмик Толмаджян напомнила, что проявления политики геноцида в отношении армян на своей родине не ограничиваются только Геноцидом армян 1915 года. Они начались в конце XIX века армянскими погромами 1894-1895 годов в Османской империи, стали непрерывными в течение XX века и дошли до наших дней. По словам посла, ее очевидными проявлениями являются воинственная и армяноненавистническая политика, открыто проводимая Азербайджаном, политика этнической чистки, проводимая против 120-тысячного армянского населения Арцаха путем изоляции Арцаха от внешнего мира посредством блокады Бердзорского/Лачинского коридора, которая продолжает уже более 130 дней.

В ходе мероприятия выступили глава департамента, мэр Шарантон-ле-Пон Эрве Жикель, представитель Арцаха Оганес Геворгян, президент Франко-Армянского Альянса Валь-де- Марна Дельфин Куюмджяна, а также председателя Комитета по международным отношениям, обороне и вооруженным силам Сената Франции Кристиан Камбон и вице- президент Комитета по международным отношениям Национального собрания Франции Мишель Эрбийон.

На церемонии также присутствовали и возложили венки мэр Сен-Мориса Игорь Семо, мэр Мезон-Альфор Мари-Франс Парен, а также представители руководителей ряда других городов. На мероприятии также присутствовали представители духовного сословия, учащиеся школы Шарантон-ле-Пон.