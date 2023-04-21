Пятница, 21 Апреля 2023 12:17

АрмИнфо.В Ереване пройдет встреча с известным российским актером Евгением Прониным. В рамках встречи состоится показ короткометражного фильма <Цугцванг> с участием актера, за чем последует обсуждение картины. У участников будет возможность задать вопросы и познакомиться лично с артистом.

Фильм <Цугцванг> режиссера Сергея Рамза был номинирован на Приз за лучший короткометражный фильм на кинофестивале <Кинотавр> (Россия), а также получил Диплом и специальное упоминание жюри на V ежегодном фестивале <Короче> (Россия).

Отметим, что актер Евгений Пронин снялся более чем в 50 фильмах. Отправной точкой для него стал фильм режиссёра Алексея Германа-младшего <Гарпастум> (2005), где актёр сыграл одну из главных ролей. Фильм имел международный фестивальный успех, завоевав множество наград, в том числе был номинирован на <Золотого льва> Венецианского кинофестиваля.

За ним последовал ряд популярных фильмов. Затем Пронин стал активно сниматься в сериалах, завоевав популярность и любовь русскоязычных зрителей. Сериалы с его участием постоянно показывают на ведущих каналах России. Несмотря на плотный съёмочный график, актер находит время и для театра. Евгений Пронин сейчас живет в Армении со своей семьей. Вместе со своей супругой -кинопродюсером Кристиной Арустамовой планируют снять в Армении полнометражный фильм, в основу которого отчасти легла личная история артиста: герой Евгения - успешный криптовалютчик накануне важной сделки идет на риск и теряет большие деньги. В надежде спасти свое положение, он отправляется в Армению, чтобы продать абрикосовый сад, неожиданно доставшийся ему в наследство.

В новом фильме актер Евгений Пронин впервые выступит в роли креативного продюсера. Генеральные продюсеры фильма: Кристина Арустамова, Ольга Синельщикова.