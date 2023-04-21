Пятница, 21 Апреля 2023 12:11

АрмИнфо. В Армении женщин будут призывать на срочную службу в армии на добровольной основе. Соответствующая инициатива министерства обороны была одобрена 21 апреля на очередном заседании кабмина.

По словам министра обороны Сурена Папикяна, предложенные законодательные поправки к законам <Об обороне> и <О военной службе и статусе военнослужащего>, регулируют отношения, связанные с добровольным прохождением срочной военной службы граждан женского пола, их воинским учетом, призывом на военную службу, направлением к месту службы, исчислением наградных по окончании службы определяются.

Проектом, в частности, предлагается установить 6-месячный срок срочной военной службы для граждан женского пола. Уже после завершения срока службы они получат наградные в размере 1 млн драмов (проект, размещенный на едином портале правовых актов e-draft.am с 7 по 23 февраля, предлагал наградные в 1,5 млн драмов - ред.). При демобилизации раньше установленного срока сумма будет поделена на количество месяцев.

<Граждане женского пола, желающие пройти срочную военную службу, могут подать заявление в военный комиссариат по месту своей регистрации до 1 марта или 1 октября соответствующего года для участия в призыве на срочную военную службу, объявленую после дня подачи заявления. В случае подачи заявления после 1 марта или 1 октября соответствующего года гражданки зачисляются на обязательную воинскую повинность рядового состава, объявленую после дня подачи заявления>, - говорится в документе.

При этом, граждане женского пола, состоящие на воинском учете и уведомленные об участии в обязательной воинской повинности рядового состава, могут письменно отказаться от призыва на военную службу.

Женщины будут проходить срочную службу исключительно в военно-учебных заведениях. После прохождения 6-месячной службы, при желании, они смогут отслужить еще 5 лет в рамках программы <Защитник отечества>.