Пятница, 21 Апреля 2023 12:09

АрмИнфо.В интервале с 15:40-19:00 часов 20-ого апреля, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра по армянским позициям, расположенным в районе Верин Шоржа, нацеливаясь также на выполнявшую инженерные работы технику. Об этом сообщает пресс-служба МО РА.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что армянской стороны потерь нет. "По состоянию на 23:00 ситуация на передовой была относительно стабильная", - резюмировали в МО РА.