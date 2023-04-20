Четверг, 20 Апреля 2023 23:19

АрмИнфо.Сегодня, 20 апреля 2023 года, в МИД Туркменистана состоялась встреча с израильской делегацией во главе с Министром иностранных дел Государства Израиль Эли Коэном. Туркменскую делегацию возглавил Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

Стороны обсудили вопросы политико-дипломатического характера, затронули сотрудничество в рамках международных структур. Подчеркнуто, что Туркменистан, неуклонно следуя своему статусу постоянного нейтралитета намерен продолжать взаимодействие с Израилем в рамках миролюбивых и конструктивных инициатив.

Глава МИД Туркменистана Р.Мередов отметил, что Туркменистан приветствует расширение межпарламентских связей с Государством Израиль. Высказана необходимость укрепления нормативно-правовой базы двустороннего сотрудничества.

Министр иностранных дел Израиля подчеркнул значимость данного визита и приверженность израильской стороны развитию дружественных отношений с Туркменистаном во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Стороны также рассмотрели возможности расширения торгово-экономических связей путём установления прямых контактов между бизнес-сообществами двух стран, а также установления межправительственных и межведомственных механизмов сотрудничества.

В ходе встречи высказана заинтересованность туркменской стороны в развитии кооперации в области сельского и водного хозяйства, медицины, инновационных технологий.

Отмечено, что Израиль готов делиться накопленным опытом с дружественным Туркменистаном, в том числе, через Агентство по развитию международного сотрудничества при МИД страны (Машав).

Стороны также обсудили возможности развития культурно-гуманитарных связей.

В рамках своего визита в Ашхабад Эли Коэн также принял участие в церемонии открытия нового здания Посольства Государства Израиль в Туркменистане с участием руководителей МИД Туркменистана, представителей дипкорпуса в Ашхабаде, местной еврейской общины и прессы.