Четверг, 20 Апреля 2023 23:11

АрмИнфо.Бывший капитан сборной Армении по футболу и полузащитник миланского <Интера> Генрих Мхитарян может стать первым в истории футболистом, который выиграет Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций. Об этом сообщает сайт <Спорт.ру>.

Интер> по сумме матчей прошел <Бенфику> со счетом 5:3. После победы итальянцев в Лиссабоне команды устроили шоу на <Сан-Сиро>, 3:3. <Интер> впервые за много лет вышел в полуфинал ЛЧ, а вместе с клубом это сделал и Генрих Мхитарян. Это значит, что армянский полузащитник может стать первым в истории футболистом, выигравшим три главных еврокубка. В коллекции Генриха уже есть Лига Европы-2016/17 с <Манчестер Юнайтед> и Лига конференций-2021/22 с <Ромой>. Не хватает только главного трофея. Кстати, первым тренером, завоевавшим все три трофея, стал Жозе Моуринью.