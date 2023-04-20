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АрмИнфо. Католикос Всех Армян Гарегин Второй не разделяет подходов премьер-министра Армении Никола Пашиняна о роли Церкви.
Так, 20 апреля в беседе с журналистами, комментируя заявление премьер-министра Никола Пашиняна, что в Армении есть только одна власть - власть народа, а церковь должна заниматься духовными вопросами, Гарегин Второй, в частности сказал: "У нас другая точка зрения по поводу этой мысли. Мы считаем, что всё должны течь по одному руслу. Мы верим, что должны быть едины, чтобы мы могли воплотить свои мечты в жизнь и построить могущественную Родину, это должно служить реализации наших целей", - отметил Патриарх, добавив, что Церковь не считает такой подход правильным.
Вместе с тем, он также отметил, что он готов встретиться как с премьером, так и членами правительства, для обсуждения насущных вопросов, если в этом будет необходимость. "Мы готовы провести встречу и обсудить вопросы, касающиеся народа, Родины, особенно с премьер-министром, президентом и министрами, если такая потребность есть", - отметил Католикос.
Вопрос о том, чем объясняется преследование представителей Церкви, Католикос всех армян призвал адресовать его тем лицам, которые этим занимаются. "Церковь не давала такого повода, Церковь верна своей миссии. Сегодня каждый священнослужитель Церкви обладает высоким сознанием и несет свою службу нашей стране и народу в Армении и Диаспоре", - добавил Патриарх.
Касаясь мнений, что Церковь должна возложить на себя миссию предводителя в общественных процессах, учитывая вызовы стоящие перед Арменией, Гарегин Второй отметил, что Церковь не может быть вовлечена в политические процессы, у нее миссия служения народу и она этим будет руководствоваться впредь.
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|Азербайджано-карабахский конфликт никогда не рассматривался в качестве внутреннего дела Азербайджана - глава МИД Арцаха
|Фракции НС Арцаха: Право Арцаха на самоопределение не подлежит обсуждению
|Студенческий совет РАУ настаивает на встрече с ректором вуза
|Э.Марукян: нагорно-карабахский вопрос не является внутренним делом Азербайджана
|В вопросе регистрации в ЮНЕСКО культурного наследия армянского народа необходима последовательная работа - министр
|Организации гражданского общества Армении призывают международную общественность осудить преднамеренное разрушение армянских памятников со стороны Азербайджана
|Уголовное дело в отношении бывшего главного архитектора Еревана направлено в суд
|Вардан Осканян: "Мадридскими принципами" Баку признал, что Нагорный Карабах - не часть Азербайджана
|Спикер НС РА: выступление президента Азербайджана было рассчитано на внутреннюю аудиторию
|Делегация Туркменистана приняла участие в министерской встрече стран СПЕКА в Женеве
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|Вице-премьер Армении и представители Французского агентства развития обсудили новые направления сотрудничества
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