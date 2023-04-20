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 Четверг, 20 Апреля 2023 23:08
Марианна Мкртчян

В Ереване состоялись первые межмидовские политические консультации в формате Армения-Индия-Иран

В Ереване состоялись первые межмидовские политические консультации в формате Армения-Индия-Иран

АрмИнфо.В Ереване состоялись первые политические консультации в трехстороннем формате между министерствами иностранных дел Республики Армения, Исламской Республики Иран и Республики Индия.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, делегации возглавили заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян, начальник Главного управления по Южной Азии МИД Ирана Сейед Расул Мусави и начальник Главного территориального управления МИД Индии Джитендер Пал Сингх.

На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся политических, экономических, региональных коммуникаций, намечены перспективы углубления культурных и межчеловеческих связей и трехстороннего сотрудничества в различных сферах. Стороны договорились продолжить направленные на сотрудничество консультации в трехстороннем формате. 

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