Четверг, 20 Апреля 2023 23:07

АрмИнфо.Практика захвата трибуны применяется во многих странах мира и направлена на привлечение внимания общественности на имеющиеся проблемы. Об этом 20 апреля журналистам заявила независимый депутат Национального Собрания РА, председатель комиссии НС по правам человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян, комментируя свою акцию, устроенную во время своего выступления на внеочередном заседании НС.

<Вы все слышали мое выступление, которое сводилось к тому, чтобы власти прекратили нести ложь. Действующий премьер-министр Никол Пашинян уже исчерпал лимит своей лжи. Он должен понимать, что каждый раз, приближаясь в трибуне НС, чтобы нести очередную порцию лжи, он должен быть привлечен к ответственности>, - отметила парламентарий.

Она добавила, что действующая власть во главе со своим лидером пять лет обманывает граждан, и сегодняшняя акция была направлена на то, чтобы открыто об этом заявить. <Представители правящей фракции вместо применения силы могли подождать дальнейшего развития событий, продолжать акцию или нет, но они, как всегда, приняли решение пойти по пути применения силы, устроив потасовку и волоча нескольких женщин -депутатов, в том числе, и меня>, - подчеркнула Товмасян.

Она также указала на то, что после объявления председателем НС перерыва, никто не имел права выдворять депутата из зала заседаний НС. <Спикер имеет право приглашать в зал заседаний сотрудников службы безопасности только в том случае, если есть угроза безопасности в отношении депутатов или членов правительства. Я стояла у трибуны и ни чья безопасность под угрозу не ставилась>, - заметила Товмасян, добавив, что агрессия со стороны правящей фракции для нее непонятна.

Отметим, что сегодня Тагуи Товмасян объявила акцию гражданского неповиновения, заблокировав парламентскую трибуну. Представители правящей фракции попытались силой стащить Товмасян с трибуны, к которой, однако, примкнули представители оппозиционных фракций. В результате, возникла потасовка, в которую вмешались представители службы безопасности НС, выведшие оппозиционеров из зала заседания НС.

Любопытно, что сразу после инцидента у входа на территорию НС со стороны улицы Демирчяна начали скапливаться значительные силы полиции.