Четверг, 20 Апреля 2023 23:07

АрмИнфо.Два десятка сенаторов и представителей собрались сегодня на Капитолийском холме, накануне 24 апреля, Международного дня справедливости в отношении Геноцидом армян, чтобы обратить внимание на продолжающиеся попытки Азербайджана провести этническую чистку 120 000 армян-христиан, живущих на свободе на своей коренной родине в Арцахе. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (АНКА).

"Сегодняшнее послание с Капитолийского холма президенту Байдену очень простое - предотвратить второй Геноцид армян; прекратить отправку американского оружия и помощи в Азербайджан. Президент Байден не может признавать Геноцид армян, одновременно вооружая и подстрекая расистскую, богатую нефтью диктатуру, одержимую завершением этого самого преступления ", - заявил исполнительный директор ANCA Арам Амбарян.

Сопредседатель Армянской группы Конгресса США Фрэнк Паллоне высоко оценил настойчивость армянской общины Америки в обеспечении признания Геноцида армян Конгрессом, а затем президентом в 2019 и 2021 годах соответственно, но подчеркнул, что предстоит еще много работы. "То, что мы видим в Арцахе, и нападение, и агрессия, имевшая место пару лет назад, и перекрытие Лачинского коридора, на мой взгляд, не что иное, как продолжение геноцида. Мы знаем, что люди в Арцахе страдают, им не хватает еды, нет медикаментов. Для меня это звучит как геноцид, но мы не позволим этому случиться", - сказал Паллоне.

В свою очередь председатель сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес коснулся острого гуманитарного кризиса в Арцахе, возникшего в результате азербайджанской блокады и продолжающихся пыток и убийств военнопленных и агрессии против Армении и Арцах. "Достаточно сказать, что я категорически против того, чтобы какая-либо помощь направлялась военным силам, известным военными преступлениями и агрессией против соседнего государства. Мы не должны быть в постели с такими правительствами, как Азербайджан. Это непростительно. Это морально противно. Это должно прекратиться",

- сказал он. По словам законодателя, продолжающаяся американская помощь Азербайджану в области безопасности "не только наносит ущерб интересам национальной безопасности США, но и противоречит нашему долгу чтить память жертв и выживших в Геноциде армян, а также нашему долгу не допустить повторения истории".

Почетный спикер Нэнси Пелоси, ссылаясь на свою историческую поездку в Армению в прошлом году, отметила важность проведения на Капитолийском холме мероприятия, приуроченного очередной годовщине Геноцида армян. "Как мы ясно показали на сегодняшней встрече, предотвращая второй Геноцид армян, мы должны сделать так, чтобы эти зверства никогда не повторились. Необходимо всеобъемлющее и прочное урегулирование этого конфликта путем переговоров, чтобы мы могли проложить путь к миру и безопасности. Не заблуждайтесь, поддержка армянского народа выходит за рамки партийности и политики", - отметила она.

В свою очередь Адам Шифф констатировал, что армяне сегодня все еще подвергаются нападениям, в том числе те, кто погиб в Арцахе. "Многие вынуждены бежать от неспровоцированной агрессии Азербайджана и Турции, неспровоцированного нападения Азербайджана на суверенную территорию Армении. Тысячи армян находятся под угрозой нового геноцида, поскольку Азербайджан пытается изгнать их из Арцаха и Армении. За последние несколько месяцев мы достигли критической точки во враждебности Азербайджана по отношению к Армении и Арцаху. И я могу сказать вам, что никогда не был так обеспокоен, как сегодня, тем, что Азербайджан может затеять новую полномасштабную войну с Арменией и Арцахом", - отметил он.

Члены Конгресса также заявили о поддержке Закона об образовании по вопросам Геноцида армян, который должен быть представлен на следующей неделе под руководством представителей Анны Эшу, Гаса Билиракиса, Теда Лью и Дэвида Валадао.

Этот знаковый закон, активно поддерживаемый ANCA, направлен на выделение 10 миллионов долларов в течение пяти лет для Библиотеки Конгресса, чтобы информировать американцев о систематических и преднамеренных массовых убийствах, спонсируемых государством Османской Турции, национальном лишении собственности, культурном стирании и изгнании миллионов армян, греков, ассирийцев, халдеев, сирийцев, арамеев, маронитов и других христиан в период с 1915 по 1923 года.

Представитель Арцаха в США Роберт Аветисян сообщил о надвигающейся угрозе деарменизации Арцаха. "Да, у Эрдогана есть историческая возможность сделать то, что он обещал сделать в 2020 году, когда они объединились с Азербайджаном в международном терроризме и напали на Арцах. У них есть историческая возможность завершить дело и миссию своих предков на Кавказе. Блокада продолжается. Угрозы продолжаются. Попытка этнических чисток продолжается. Как и наша борьба", - отметил постпред Арцаха.