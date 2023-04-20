Четверг, 20 Апреля 2023 23:06

АрмИнфо.Ситуация на Южном Кавказе остается сложной и взрывоопасной. Об этом генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил в ходе совещания, в котором приняли участие представители органов государственной власти, а также ведущих научно-экспертных центров России.

"И риски, связанные с обстановкой в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе, остаются актуальными и сегодня", - добавил он.

В ходе совещания обсуждались вопросы стратегического прогнозирования вызовов и угроз коллективной безопасности и аналитического обеспечения деятельности Организации.

Генсек ОДКБ отметил, что общая ситуация в зоне ответственности Организации осложняется еще и тем, что "сегодня мы, к сожалению, вынуждены действовать в условиях фактически полностью сломанной системы международных договоров в области безопасности".

"А кроме того, на страны-союзницы ОДКБ практически по всему, как говорится, фронту оказывается сильнейшее санкционное и пропагандистское давление со стороны коллективного Запада во главе с США. Тем не менее, характер вызовов требует от стран- участниц ОДКБ скоординированных мер, направленных на укрепление мира и стабильности в зоне ответственности Организации", - выразил убеждение Имангали Тасмагамбетов.

Генеральный секретарь ОДКБ отметил, что в Организации все более остро ощущается необходимость прогноза тенденций развития обстановки, как в зоне ее ответственности, так и в мире в целом.