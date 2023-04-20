Четверг, 20 Апреля 2023 23:05

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 21 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 2, 4, 6 на улице Сосе, частные дома 10-14 на улице А.Хачатряна, жилые дома 5, 14 на 1-ом тупике Баграмяна, жилые дома 36, 40 (дом-музей О.Туманяна) на улице Московяна, жилые дома 48, 48А, 1-6, 46, 1-4 на пр. Комитаса, жилой дом 10 на улице Врацакан, частный дом 1 на пр. Аршакуняца, частные дома на 1-ом переулке и на 2-ом переулке на пр. Аршакуняца, жилой дом 26 на пр. Аршакуняца, абоненты-жильцы на улице Лукашина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 4, 6, 6/1, 8, 8/1 на улице А.Ованнисяна, жилые дома 37, 39, 41, 43, 51, 53 на пр. Гая, жилые дома 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 45 на переулке Гюликевхяна, жилые д222222ома 1, 2, 3 на улице Гюликевхяна, школа 150, ясли-детский сад N106 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилые дома 54 на пр. Маштоца, абоненты-жильцы жилых домов 21, 23, 25 на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

10։00-14։00 частично община Агверан, станции операторов “Юком”, “Телеком Армения”, “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-14։30 частично село Вохчаберд; частные дома Дзорахбюра и Джрвежа; частично село Джрвеж и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-16։00 частично село Птгни;

10:00-16։30 села Гарни, Гохт и Гегард;

11:00-16:00 село Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ЗАО “Веолиа Джур”, ООО “Норма Кат”, “Н.Н.Миадзуйл”, “РЕД Груп”, “Квадра Констракшн”, собственники “А.Манукян”, “Г.Шагинян”, винный завод, садоводческая компания “Зовуни”;

11:00-16:00 село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственники “Г.Айрапетян”, “Манук Восканян”, “В.Петросян”, “Д.Мартиросян”, ООО “ЛСАГ”, “Зовуни”, “Лива Декол”, “Тамара ев Ани”, “Транс Газ”, “Каре Дар”, ‘Универсал”, “Арколад”, кооп. “Лилит”, ‘Виктория”, кварталы “Дпроц”, “Ездинер”, “Акумб”, “Грасеняк”, “Сарнаран”, “Датавор”, “Нор”, “Мичак”, “Х-1”, ООО “Каре Анк”, садоводческая компания “Арагиль”;

в Ширакской области:

11:00-17:00 город Артик полностью за исключением улицы Туфагорцнери;

в Лорийской области:

10:00-14:00 город Туманян;

11:00-15:00 села Арцни и Апавен;

11:00-17:00 кварталы ‘Сараарт”, “Энгельс”, улицы Джравазан, Зоравара Андраника, Шестакова в городе Алаверди; села Санаин, Акнер, Ахпат и Цахкашат;

в Сюникской области:

11:00-14:00 частично село Аржис;

15:00-16:30 частично село Хот.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 25 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1, 26, 26Г на 1-ом переулке Баграмяна, освещение проспекта Баграмян, частные дома 39-65 на улице Айгедзори, частный дом 42 на улице Дарабахи, частный дом 41 на улице Абгара Тагавора, жилые дома 47, 47/1, 49/1, 49, 47/3 на улице Мамиконянца, жилые дома 82, 92/1, 92/2 на улице Эмина, абоненты-жильцы на улицах Сари Тага 18-28 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты-жильцы на улицах Давташена 3, 4, 5 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты-жильцы жилых домов 73, 75, 79, 77 на улице Андраника и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), переулок Тиграна Меца; здание бывшей бани N7, ярмарка, супермаркет “Ереван Сити”, рынок и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 3-ем Норкском массиве; жилые дома 4, 6 на 2-ом переулке Бакунца, жилые дома 23, 23/1, 25, 25/1, 25/2, 29, 31 на улице Гюликевхяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), школа N141 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве; частные дома 153, 202, 203 на улице Арменакяна, частные дома 2, 8/8, 8/10, 10 на улице Г.Овсепяна, здание Государственного агентства здравоохранения, поликлиника N5 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Лукашин и Ханджян;

в Котайкской области:

11։00-16։00 частично села Неркин Птгни и Дзорахбюр;

в Гегаркуникской области:

11։00–16:30 частично улицы Саят-Новы, Ереванян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Мартуни.