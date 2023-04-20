Четверг, 20 Апреля 2023 23:03

АрмИнфо.Святой Эчмиадзин - это дом любого сына армянского народа, и любой желающий может его посетить, и если есть вопросы, обсудить их. Об этом 20 апреля в беседе с журналистами заявил Католикос Всех Армян Гарегин Второй, на замечание не противоречат ли друг другу позиция Церкви по ключевым вопросам связанным с будущем Армении и Арцаха, и встреча при этом с представителями власти, в том числе и министром образования Жанной Андреасян и вице-мэром Тиграном Авиняном.

Он признал, что глава МОНКС РА и вице-мэр недавно посещали Эчмиадзин, и пресс- канцелярия распространила информацию о повестке этих встреч.

"На встрече с Жанной Андреасян мы коснулись вопроса преподавания в школах предмета История Армянской церкви. По этому вопросу у нас есть разногласия, и мы свое отрицательную позицию высказали по поводу включения этого предмета в историю армянского народа", - сказал Гарегин Второй.

Вместе с тем он выразил убеждение, что предмет История Армянской церкви - это не только передача знаний, но и учебный процесс, воспитывающий систему ценностей, дух, идентичность, самосознание. При этом он допустил, что учебник в сегодняшнем его виде в какой-то степени может быть недоработан, не соответствовать школьной программе. Однако, Патриарх уверен, что эти учебники при необходимости можно отреагировать и привести в правильное русло, а также переподготовить учителей.

Патриарх отметил, что была достигнута договоренность обсудить этот вопрос с Министерством, и на прошедшей на днях встрече, Церковь этот вопрос вновь поднимала.

Гарегин Второй подчеркнул, что Церковь не только на встрече с Андреасян высказалась против исключения этого предмета из школьной программы, но и выступила по этому поводу с публичным заявлением. Патриарх считает, что если МОНКС берет на вооружение подобный подход, то должен быть разъяснен его мотив. "Какова конечная цель? Что мы хотим дать этим предметом? И наше убеждение, тем подходом, которым оперировала министр, не возможно достичь тех целей, которые мы ставим преподаванием этого предмета", - сказал Гарегин Второй.

В тоже время он констатировал, что Церковь представила предложения

МОНКС и ждет ответа, обсуждения по этому вопросу продолжаются.

На замечание, не являются ли данные расхождения между МОНКС и ААЦ

индикатором ненадлежащих отношений между Церковью и правительством,

Католикос с сожалением признал, что сотрудничество не находится на желаемом уровне.

"Церковь готова, и всегда в своей миссии основную важность предавала поддержке отечественной власти, и сотрудничеству. Поскольку идя по этому пути, мы сможем достичь больших успехов, и легче сможем решить национальные вызовы, стоящие перед нашей страной. К сожалению, это сотрудничество находится не на желаемом уровне", - отметил армянский Патриарх.

Днями ранее, в армянских СМИ появилась информация, что Историю Армянской Церкви в школах преподавать больше не будут - к общему мнению с Католикосом всех армян в правительстве не пришли. Сообщалось, что вопрос обсуждали достаточно долго, была создана комиссия, министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян встречалась с Гарегином II, однако, ни к чему это не привело - предмет, как отдельный, в учебную программу включать не будут.