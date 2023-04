Четверг, 20 Апреля 2023 23:00

АрмИнфо. В конце апреля в ереванском Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в рамках мирового турне состоится первый сольный концерт победителя множества престижных международных конкурсов, заслуженного деятеля Казахстана, популярного певца Димаша Кудайбергена.

Для гастролей, как признается Димаш Кудайберген, он по возможности разучивает одну песню на языке страны посещения в знак уважения к ней и своим поклонникам. А потому не исключено, что в репертуаре певца вскоре может появиться песня и на армянском языке. Хотя артисту пока не так много известно об Армении, тем не менее он отметил, что очень хочет посетить высокогорное озеро Севан и древние храмы и церкви Армении. В преддверии встречи с армянским зрителем Димаш Кудайберген оставил следующую запись на своей странице в соцсети: «С нетерпением жду встречи с Ереваном и, конечно, с моим благодарным зрителем».

Напомним, что ереванский концерт Димаша состоится 29 апреля в СКК им. К. Демирчяна. В рамках мирового турне перед армянским зрителем певец предстанет с новой концертной программой Stranger, премьера которой состоялась в сентябре 2022 года на родине артиста - в Казахстане.

В новом концептуальном шоу задействована команда профессиональных музыкантов, динамическая сцена с масштабными световыми и видеоинсталляциями, десятки красочных костюмов. Поклонники услышат главные хиты любимого исполнителя - Sos Dun Terrien En Detresse, Аве Мария, Requiem: The Story of One Sky, Stranger, а также, новые композиции.

Отметим, что Димаш Кудайберген - обладатель редчайшего вокального диапазона в 6 октав, 4 ноты и 1 полутон. В репертуаре артиста композиции на семи языках - казахском, английском, русском, испанском, итальянском, французском и китайском. Мировое признание артист получил благодаря успешному участию в двух крупнейших музыкальных телешоу: китайском шоу-конкурсе Singer в 2017 году и в американском реалити-шоу The World's Best 2019. Вслед за этим последовала череда мировых наград, таких как: <Самый популярный певец в Азии> престижной премии Top Chinese Music Awards, <Лучший иностранный певец> MTV Global Chinese Music Awards, <Открытие года> на премии крупнейшей китайской социальной сети WEIBO, <Самый популярный певец года> от Top Global Chinese Music Awards 2018, <Артист года 2021> в Казахстане. Число поклонников уникального таланта Димаша Кудайбергена растет и уже исчисляется несколькими десятками миллионов человек.