Четверг, 20 Апреля 2023 15:51

АрмИнфо.Проблемный участок у села Тех Сюникской области сократился еще на 1,4 км, заверил премьер-министр Никол Пашинян 20 апреля в беседе с журналистами в парламенте.

<У нас есть участок (у села Тех - ред.) протяженностью 11 км. Отрезок в 5 км мы считали и считаем проблемным. На сегодняшний день <проблемный участок> сократился еще на 1,4 км. Это означает, что участок границы на таком отрезке уточнен. Это значит, что и мы, и азербайджанцы имеем общее представление о данной точке, что наши границы проходят там. Это означает также, что армянские и азербайджанские пограничники будут располагаться на определенном расстоянии от этих точек>, - сказал Пашинян.

Как отметил Пашинян, опыт показывает - если вопросом занимаются пограничники, это может привести к определенным результатам. <Мы надеемся, что остальные 3,6 км будут уточнены, и вопрос на этом закроется. С другой стороны, пока этого. Не произойдет, мы не сможем об этом говорить>, - сказал премьер.

Напомним, что 11 апреля, около 16:00, на территории Республики Армения, в районе села Тех Сюникской области, группа военнослужащих вооруженных сил Азербайджана под предлогом уточнения пограничных пунктов подошла к военнослужащим вооруженных сил Республики Армения, спровоцировала и открыла огонь из огнестрельного, a затем и другого оружия различного калибра в направлении армянских военнослужащих и позиций ВС. С армянской стороны четверо солдат погибли и шестеро были ранены. 13 апреля на заседании кабмина Пашинян заявил, что вопреки усилиям армянской стороны, к сожалению, не удалось, осуществить размещение погранвойск на армяно-азербайджанской границе у села Тех Сюникской области РА без обострений.