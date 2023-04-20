Четверг, 20 Апреля 2023 15:22

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян принял американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ, старшего советника по переговорам на Кавказе Луиса Боно.

Премьер-министр подчеркнул важность усилий администрации США по обеспечению стабильности и безопасности в регионе и представил подходы армянской стороны в вопросе урегулирования существующих ключевых проблем. Никол Пашинян назвал неприемлемым агрессивную политику и милитаристскую риторику в отношении народа Нагорного Карабаха и территориальной целостности Республики Армения.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с нагорно-карабахским конфликтом, формированием механизма международного диалога между Степанакертом и Баку, гуманитарным кризисом, возникшим в Нагорном Карабахе вследствие незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, а также урегулированием отношений между Арменией и Азербайджаном и разблокированием региональной транспортной инфраструктуры.