Четверг, 20 Апреля 2023 15:12

АрмИнфо. С азербайджанских боевых позиций был открыт огонь по мирным жителям Арцаха, которые занимались сельскохозяйственной деятельностью.

Как сообщает пресс-служба МВД НКР, старший участковый инспектор Шошского отдела Аскеранского райотдела МВД Республики Арцах представил рапорт о том, что 18 апреля, около 12:00, в административном районе оккупированного села Акнахбюр Аскеранского района, группа гражданских лиц, выполняющих сельскохозяйственные работы на подконтрольных Арцаху пахотных землях, была обстреляны с азербайджанских боевых позиций. Обстрел велся из разного рода оружия.

Сельскохозяйственные работы были остановлены. Сообщение было передано российским миротворческим силам.

Добавим, что в сообщении МО РФ от 18 апреля данный факт был указан.