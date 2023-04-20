Четверг, 20 Апреля 2023 15:11

АрмИнфо. Армения готова к размещению миссии ОДКБ, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 20 апреля на брифинге в парламенте.

<Не только Россия, но и Армения готова. Мы озвучили нашу обеспокоенность. Наше желание таково, чтобы возможная миссия была эффективной. Это важно и для Армении, и для ОДКБ, и для всего региона. Мы продолжаем работать в этом направлении>, - сказал Пашинян.

Как указал премьер, у ОДКБ есть обязательства по безопасности перед Арменией, у Армении тоже есть обязательства, которые, она, в частности, в 2022 году в качестве председательствующей страны и страна-участницы полностью выполнила.

При этом, как считает Пашинян, нельзя ставить миссию ЕС в одну плоскость с миссией ОДКБ. <Наши ожидания от миссии ОДКБ должны быть намного выше, чем от миссии ЕС>, - подчеркнул он