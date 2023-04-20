Четверг, 20 Апреля 2023 14:49

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал экс-главу МИД Вардана Осканяна опубликовать предложения по переговорному процессу, которые дипломат хотел представить в 2018 году.

<Пусть они опубликуют свои варианты, я не их пресс-секретарь. Все то, что они хотели предложить в 2018 году, пусть опубликуют сейчас. Я на это отреагирую, так как все их предложения полностью отображены в оставленном ими переговорном наследии>, - сказал 20 апреля в парламенте Пашинян в беседе с журналистами, отметив, что встречался с Осканяном после 44-дневной войны в Карабахе.

По словам премьер-министра, фундаментальная проблема заключается в том, что переговорная реальность отличалась от того, о чем говорилось на камеру. Премьер отметил, <Я с 2018 года пытался сделать так, чтобы разговоры в переговорных кабинетах совпадали с тем, что рассказывается народу публично>, - сказал Пашинян.

Напомним, что 18 апреля Никол Пашинян заявил с трибуны парламента, что "Мадридскими принципами" Арцах был признан частью Азербайджана, однако об этом обществу не было сказано. В ответ 19 апреля в видеообращении экс-глава МИД Армении Вардан Осканян заявил, что "Мадридскими принципами" Баку признал, что Нагорный Карабах - не часть Азербайджана. Экс-глава МИД Армении отметил, что действительно не понимает логику и суждения Пашиняна по этому вопросу. "Возможно, Пашиняна нужно спросить, почему, исходя из той же логики, он хочет сегодня подписать мирный договор с Азербайджаном, в основе которого будет взаимное признание территориальной целостности. Фактически, исходя из логики Пашиняна, если он вступает в переговоры, где Азербайджан должен признать территориальную целостность Армении, то по его логике получается, что он признает Армению частью Азербайджана? Действительно ли он, вступая в эти переговоры, денонсирует референдум о независимости Армении?", - задался он вопросом. Осканян заявил, что если бы у него была возможность встретиться с Пашиняном в 2018 году, то он предложил бы ему не пренебрегать документом, который лежит на столе, и не начинать с нуля, так как это таит в себе опасность.