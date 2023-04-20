Четверг, 20 Апреля 2023 14:36

АрмИнфо.18 и 19 апреля 2023 года делегация Туркменистана приняла участие в 70-й сессии Европейской Экономической Комиссии ООН, посвященной вопросам цифровой и «зеленой» трансформации.

В своем выступлении Министр иностранных дел Туркменистана отметил широкомасштабную и рассчитанную на долгосрочную перспективу деятельность Туркменистана в указанных направлениях, подчеркнув готовность страны к расширению международного партнерства в области цифровизации и «зеленых технологий».

Одновременно с этим участники конференции были проинформированы о конкретных практических шагах Туркменистана в области снижения парниковых газов в атмосферу, в частности метана, а также о перспективах сотрудничества страны с международным сообществом в продвижении водородной энергетики.

В своем выступлении Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов особо почеркнул, что успешным примером по цифровому преобразованию и применению «зеленых технологий» для всего региона ЕЭК ООН может стать умный город Аркадаг, построенный в Туркменистане. Было отмечено, что в городе реализована концепция «умный город» и подход по обеспечению нулевого вреда окружающей среде на всех этапах - от стадии производства строительных материалов до стадии эксплуатации объектов.