Четверг, 20 Апреля 2023 14:20

АрмИнфо. Жители квартала Фирдуси собрались у здания правительства с требованием встретиться с главой аппарата кабмина. Решение было принято из-за отсутствия ответа властей на письмо, отправленное жителями месяцем ранее.

Основной посыл граждан в том, что им не была выплачена достойная компенсация за принадлежащее имущество. Кроме этого, много вопросов есть, в том числе к оценщикам недвижимости. <Все вопросы содержат коррупционные риски. И мы это все можем показать>, - заверил один из митингующих.

Жители требуют проведения международного аудита данного проекта, как по финансовой, так и юридической части. По их заверению, правила игры выстроены таким образом, чтобы хорошие условия были созданы только для инвесторов. <Пусть детально исследуют, как частный сектор при помощи государства создает проблемы для жителей>, - отметил он.

Вследствие акции протеста, представители властей предложили митингующим войти в здание на переговоры, но при условии, что их число не превысит 10 чел. и среди них не будет представителей СМИ.

Напомним, что в 2007 году территория площадью около 5 гектаров в центре города была признана представляющим общественный интерес с целью превращения данной территории в элитный квартал. Автор схемы и плана застройки квартала N33 (территория рынка на улице Фирдуси неподалеку от Площади Республики), где появятся многоэтажные подземные автостоянки, новые улицы, общественные и сервисные объекты, бизнес-центры и гостиницы, Нарек Саркисян (бывший главный архитектор Еревана - ред.), главный архитектор - Ованнес Мутафян. Часть собственных домов на территории ярмарки была снесена, спустя короткое время компания-застройщик <Глендейл хиллз> признала себя банкротом, часть покинувших свои дома граждан фактически до сих пор осталась без крова.

В конце июля 2021 года тогда еще и.о. вице-премьера Армении Тигран Авинян сообщил, что дан старт реализации программы реконструкции 33-го квартала Еревана (Фирдус). Планируется, что в течение двух лет на месте старого района будет построен суперсовременный и комфортный квартал с сохранением национального колорита. Отмечалось, что все прилегающие здания, являющиеся памятниками архитектуры, планируется сохранить. Новые здания будут иметь 5-7 этажей. Подлежащие застройке территории в дальнейшем планируется посредством новых улиц присоединить к <Вернисажу>. Общая площадь подлежащих застройке зданий и строений в рамках проекта, который намечается реализовать за 3-4 года, составит 200 тыс. кв. метров. Стоимость проекта застройки данного квартала оценивается в $300 млн