Четверг, 20 Апреля 2023 13:42

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян считает, что заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева нацелены на эскалацию ситуации.

<В целом, разделяю ваши оценки относительно выступления (журналист назвал заявления Алиева фашистскими и антиармянскими - ред.) и считаю, что Азербайджан продолжает провокационную модель поведения. С другой стороны, хочу зафиксировать, что целью провокации является ведение ситуации к эскалации. Мы со своими политически взвешенными оценками спокойно идем вперед>, - сказал Пашинян в беседе с журналистам в парламенте.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев недавно потребовал от Армении четко заявить: <Карабах - это Азербайджан>. Напоминая о заявлении премьер-министра Никола Пашиняна 2019 года о том, что <Арцах [Нагорный Карабах - ред.] - это Армения и точка>, лидер Азербайджана заявил, что сейчас настало время лидеру Армении отредактировать собственное заявление. <Армения, которая раньше говорила: <Карабах - это Армения и точка>, сегодня должна повторить то, что мы сказали: <Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак>. Потому что, если она сказала <А>, то должна сказать и <Б>. Армения, принявшая за основу Алма-Атинскую декларацию и выразившая готовность к мирному договору на этой основе, должна уже официально заявить, что Карабах - это Азербайджан>, - подчеркнул Алиев в интервью Азербайджанской государственной телекомпании.