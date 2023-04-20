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АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в Национальном Собрании Арцаха его неправильно поняли.
<Мы должны понять вопрос, должны вникнуть. Если мы содержание вопроса не понимаем, то мы постоянно будем совершать ошибки и мы их совершали. Суть сказанного мною в этом. За мнениями Национального Собрания Арцаха я внимательно слежу, оцениваю, отношусь с уважением, но сказанное мною - о другом>, - сказал 20 апреля в парламенте Пашинян в беседе с журналистами.
По словам премьер-министра, обычно Нацсобрание Арцаха его неправильно понимает, и не исключено, что и на этот раз произошло то
же самое.
<Но большей частью нечего неправильно понимать, потому что мои оценки конкретны. Хочу обратить внимание на следующее: какие контраргументы были высказаны? Давайте оставим оценки, потому что в том, что вы говорите в плане оценок, нет ничего нового>, - заявил Никол Пашинян.
Напомним, что накануне фракции Национального Собрания Республики Арцах вновь заявляют, ни одна власть под предлогом "мира" не имеет права снижать переговорную планку до неприемлемого для Арцаха статуса, а также по международно признанному праву на самоопределение. <Считаем неприемлемой точку зрения премьер-министра Армении, озвученную им на заседании Национального Собрания Армении 18 апреля, согласно которому Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, пытаясь все это оправдать одним пунктом Мадридского рабочего документа, договоренностями, достигнутыми в ходе известных встреч в Праге и Сочи в октябре 2022 года, а также на основе Алматинского соглашения 1991 года, игнорируя при этом тот факт, что Республика Армения приняла этот документ с принципиальными оговорками, касающимися статуса Нагорного Карабаха>, - говорится в заявлении фракций НС Арцаха.-
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|Азербайджано-карабахский конфликт никогда не рассматривался в качестве внутреннего дела Азербайджана - глава МИД Арцаха
|Фракции НС Арцаха: Право Арцаха на самоопределение не подлежит обсуждению
|Студенческий совет РАУ настаивает на встрече с ректором вуза
|Э.Марукян: нагорно-карабахский вопрос не является внутренним делом Азербайджана
|В вопросе регистрации в ЮНЕСКО культурного наследия армянского народа необходима последовательная работа - министр
|Организации гражданского общества Армении призывают международную общественность осудить преднамеренное разрушение армянских памятников со стороны Азербайджана
|Уголовное дело в отношении бывшего главного архитектора Еревана направлено в суд
|Вардан Осканян: "Мадридскими принципами" Баку признал, что Нагорный Карабах - не часть Азербайджана
|Спикер НС РА: выступление президента Азербайджана было рассчитано на внутреннюю аудиторию
|Делегация Туркменистана приняла участие в министерской встрече стран СПЕКА в Женеве
|В Ереване состоится концерт оперной дивы Вероники Джиоевой
|МОНКС: основной интерес школьники Армении проявляют к факультативному изучению турецкого языка
|Азербайджан может отказать РФ в продлении срока нахождения миротворцев в Нагорном Карабахе - им не нужны лишние свидетели расправы над армянами - Затулин
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|В Госмузее армяно-русской дружбы в Абовяне состоялась презентация исследования "Французский язык в русской литературе"
|Вице-премьер Армении и представители Французского агентства развития обсудили новые направления сотрудничества
|МИД Армении обвинил Алиева в торпедировании усилий армянской стороны по установлению мира на Южном Кавказе
|Минздрав Армении намерен изменить принцип обслуживания Службы скорой помощи
|Кремль: Россия приветствует шаги Армении и Азербайджана урегулировать конфликт вокруг Нагорного Карабаха
|Армения относится к числу стран с малым уровнем рождаемости - специалист
|Госминистр Арцаха: мы не имеем права терять самообладания, потому что вся политика, проводимая Азербайджаном, направлена на достижение этой цели
|Пятеро медиков обвиняются в выдаче фальшивых справок о прививках от COVID-19
|Минздрав: В Армении увеличилось число обращений за лечением наркозависимых
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|Министр обороны Армении и посол Индии обсудили вопросы сотрудничества в оборонной сфере
|Электронный танго-проект Otros Aires в мае предстанет перед армянским зрителем
|Арарат Мирзоян и Эрика Олсон обсудили процессы вокруг Арцаха и мирную повестку между Баку и Ереваном
|Езиды Армении, сохраняя свое духовное и культурное наследие, способствуют развитию РА - Президент
|Адам Шифф возглавляет кампанию в США по блокированию продажи винтовок Азербайджану
|ANCA: двухпартийная инициатива ищет $10 млн для финансирования просвещения по вопросам Геноцида армян
|Президент РА: Ереван приветствует содействие Вильнюса в размещении миссии ЕС на армяно- азербайджанской границе
|Рубен Варданян напомнил Алиеву о Гаагском трибунале
|Ашотян: Лидеры Армении и Азербайджана имеют общую задачу по вытеснению России из региона
|Российский эксперт: Под шумок событий вокруг Украины американцы и турки вытесняют российских военных из Закавказья
|РПА ответило Пашиняну: Признание территориальной целостности Азербайджана не противоречит императиву реализации права народа Арцаха на самоопределение
|Родители погибших в результате пожара в селе Азат военнослужащих перекрыли трассу Ереван- Севан
|Прокуратура Армении предъявила азербайджанцу Гусейну Ахундову обвинение в убийстве сотрудника Зангезурского медно-молибденового комбината
|Пашинян рассказал представителю "Philip Morris International" о кампании против курения в РА
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