Четверг, 20 Апреля 2023 13:40

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в Национальном Собрании Арцаха его неправильно поняли.

<Мы должны понять вопрос, должны вникнуть. Если мы содержание вопроса не понимаем, то мы постоянно будем совершать ошибки и мы их совершали. Суть сказанного мною в этом. За мнениями Национального Собрания Арцаха я внимательно слежу, оцениваю, отношусь с уважением, но сказанное мною - о другом>, - сказал 20 апреля в парламенте Пашинян в беседе с журналистами.

По словам премьер-министра, обычно Нацсобрание Арцаха его неправильно понимает, и не исключено, что и на этот раз произошло то

же самое.

<Но большей частью нечего неправильно понимать, потому что мои оценки конкретны. Хочу обратить внимание на следующее: какие контраргументы были высказаны? Давайте оставим оценки, потому что в том, что вы говорите в плане оценок, нет ничего нового>, - заявил Никол Пашинян.

Напомним, что накануне фракции Национального Собрания Республики Арцах вновь заявляют, ни одна власть под предлогом "мира" не имеет права снижать переговорную планку до неприемлемого для Арцаха статуса, а также по международно признанному праву на самоопределение. <Считаем неприемлемой точку зрения премьер-министра Армении, озвученную им на заседании Национального Собрания Армении 18 апреля, согласно которому Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, пытаясь все это оправдать одним пунктом Мадридского рабочего документа, договоренностями, достигнутыми в ходе известных встреч в Праге и Сочи в октябре 2022 года, а также на основе Алматинского соглашения 1991 года, игнорируя при этом тот факт, что Республика Армения приняла этот документ с принципиальными оговорками, касающимися статуса Нагорного Карабаха>, - говорится в заявлении фракций НС Арцаха.-