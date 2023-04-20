Четверг, 20 Апреля 2023 12:24

АрмИнфо. В Ереван состоялись круглый стол и выставка "Проблема сексуального насилия в Армении - существующие проблемы и совместные шаги по их преодолению", организованные Фондом ООН в области народонаселения (UNFPA Armenia).

Как сообщает пресс-служба делегации ЕС в РА, мероприятие было организованно при финансировании ЕС в рамках программы "Подотчетные институты и защита прав человека в Армении". В мероприятии приняли участие представители ключевых заинтересованных сторон сферы, в частности: правительства, парламента, полиции, Следственного комитета, аппарата Защитника прав человека, организации гражданского общества, которые представили актуальные проблемы сексуального насилия в Армении.

По этому поводу посол ЕС в Армении Андреа Викторин подтвердила необходимость ратификации Арменией Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье. "Это не только вопрос справедливости и закона, но также вопрос справедливости, сострадания и гуманизма. Этот вопрос требует консенсусного подхода, свободного от противоречивых мнений и радикализма", - подчеркнула Викторин.