Четверг, 20 Апреля 2023 12:23

АрмИнфо. С 2020 года приоритеты правительства Армении в контексте борьбы с трафикингом и эксплуатацией людей значительно расширились и включают создание механизмов поддержки, предусматривающих психологическую и физическую помощь населению, пострадавшему от применения силы.

Об этом заявила заместитель министра труда и социальных вопросов Армении Татевик Степанян во время выступления на 23 конференции Альянса по борьбе с торговлей людьми.

В этой связи она заметила, что речь идет о военной атаке в отношении народа Нагорного Карабаха в 2020 году и последующих актов агрессии против Республики Армения.

Степанян подчеркнула, что поддержка оказывается особенно уязвимым группам населения, в частности, женщинам и детям, лицам с ограниченными возможностями, вынужденно перемещенному населению. Это, по словам замминистра, делает борьбу с торговлей людьми и эксплуатацией более инклюзивной и всеобъемлющей.

Она также обратила внимание участников конференции на важный аспект торговли людьми, который продолжает игнорироваться, и связан с торговлей людьми и насильственными исчезновениями. <Речь идет, в частности, о военнопленных, что особенно актуально для моей страны в контексте последних событий, происходящих в нашем регионе>, - отметила Татевик Степанян.

Вместе с тем, она сообщила, что борьба с торговлей людьми была и остается в центре внимания правительства. Замминистра сообщила, что комплексный подход и национальный механизм борьбы с трафикингом и эксплуатацией людей в Армении был запущен еще в 2002 году. Сегодня же государство осуществляет последовательные и скоординированные шаги для разработки эффективной политики борьбы с трафикингом.

Степанян также заметила, что почти в два раза увеличен бюджет на реализацию программ социальной поддержки и защиты пострадавших. Программа предоставляет жертвам всю необходимую поддержку, в том числе денежную помощь.

В завершение она подчеркнула, что только коллективными усилиями и сотрудничеством можно бороться с трафикингом и эксплуатацией людей. <Армения готова в дальнейшем содействовать глобальной борьбе с трафикингом>, - заключила она.

Отметим, что Конференция Альянса по борьбе с торговлей людьми - это ежегодное собрание ключевых заинтересованных сторон из региона ОБСЕ, целью которого является повышение политического статуса борьбы с торговлей людьми (ТЛ) и обсуждение возникающих тем и тенденций в этой области. Привлекая к участию представителей государственных структур, а также международные организации и гражданское общество, Альянс помогает координировать и наращивать усилия для достижения общей цели предотвращения торговли людьми и борьбы с ней. С момента своего создания в 2004 году в качестве платформы для обмена информацией и сотрудничества, Альянс оказывает поддержку государствам-участникам ОБСЕ в создании действенных и гармонизированных подходов к борьбе с преступлением, которое нарушает права человека и подрывает верховенство права, человеческую безопасность и эффективное управление во всем регионе.