Четверг, 20 Апреля 2023 12:22

АрмИнфо. Последние заявления госсекретаря США Энтони Блинкена говорят о желании Соединенных Штатов разрушить СНГ, "оторвать" страны Содружества от России. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Последние визиты и заявления государственного секретаря Соединенных Штатов Америки во время его визитов, кстати, в страны Центральной Азии тоже говорят о том, что очень велико желание разорвать СНГ, разрушить СНГ, оторвать страны Содружества от России", - сказал Лебедев.

Он добавил, что в СНГ обеспокоены этим фактом. "В этой связи страны

Содружества стараются консолидировать свои усилия в целях

противодействия этому давлению", - отметил генсек СНГ в интервью

ТАСС.

Вместе с тем он заверил, что Содружество Независимых Государств (СНГ) сохранится и будет жить долгие годы.

"Я глубоко убежден, что СНГ сохранится еще многие годы. Здесь есть несколько причин для этого", - сказал он, обусловив это тем, что что члены Содружества страны-соседи.

"А соседи, которые богом обречены жить рядом, они же обречены и на тесное взаимодействие, потому что состояние войны - противоестественное в отношениях и между людьми, и между государствами. Всем больше импонирует, естественно, состояние мира, добрососедства. Более того, отношения мира и добрососедства способствуют и поступательному экономическому развитию", - указал Лебедев. При этом он задался вопросом, кто будет вкладывать средства в экономику нестабильных государств, где нет гарантии сохранности этих средств?

"Поэтому то, что мы рядом, вместе, то, что нас связывают столетние по своей продолжительности отношения дружбы, добрососедства, родственные связи, они еще до сих пор сохранились, - это своего рода гарантия того, что мы сохраним наши добрососедские отношения", - отметил он.

"Еще для меня важным аргументом в пользу того, что СНГ сохранится, является тот факт, что я на протяжении 15 лет нахождения на этом посту еще ни разу не слышал из уст глав государств, глав правительств, министров иностранных дел - ни одного слова я не слышал в пользу распада, выхода из СНГ и так далее", - отметил генеральный секретарь.

По его словам, все встречи, дискуссии, беседы и в широком формате, и в узком формате в рамках СНГ, наоборот, "направлены на сохранение и развитие". "Повышение эффективности - да, устранение недостатков в нашем сотрудничестве - да, решение проблем, которых, к сожалению, хватает, - да, но ликвидация СНГ, роспуск СНГ - об этом речи не было, нет, и я надеюсь, что не будет", - заверил Лебедев.

Он также заявил, что Страны СНГ будут готовы оказать друг другу военную помощь в случае обращения с запросом одного из государств Содружества