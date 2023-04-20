Четверг, 20 Апреля 2023 11:44

АрмИнфо. Правоохранительная система Армении слепа и глуха к действиям власти и ее отдельным представителям, а дубинка предназначена исключительно для противников этой власти. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян.

По его словам, на фоне 44-дневной войны и последовавших за ней нападений на Армению и Арцах и, как следствие, при наличии тысяч

человеческих жертв и территориальных потерь, различные деятели в правительстве заявляют, что проводят реформы и меняют ситуацию. <Азербайджанцы буквально шастают внутри страны, убивают людей, а в это время представители власти с невинным видом говорят о повестке, будто ничего не произошло. Кстати, сам Пашинян признает, что они не выполнили свои обязательства в сфере безопасности, о которых он говорил в дни после событий в селе Тех, и после многих потерь в послевоенное время. В то же время правительственная пропагандистская машина прилагает отчаянные усилия, чтобы убедить людей в том, что система безопасности действительно работает эффективно. В имеющихся же проблемах виноваты эксперты, политические и общественные деятели, жители приграничных населенных пунктов, которые говорят о проблемах безопасности, об уязвимости страны, хотя на самом деле, по мнению властей, жизнь прекрасна>, - отметил депутат.

Он добавил, что правительство не осознавало или делает вид, что не осознает, что перед любым нападением азербайджанцы изучают различные участки границы, пытаясь найти уязвимые направления и нанести удар. <Вместо того, чтобы свести к минимуму уязвимости и поставить систему безопасности на должные рельсы, все административные ресурсы сосредоточены на том, чтобы оправдать власть и заставить замолчать ее критиков: написанием статьи на одного, возбуждением уголовного дела в отношении другого, запугиванием или угрозами расправы в отношении третьих. Правоохранительная же система страны слепа и глуха к действиям власти и ее отдельным представителям, а дубинка предназначена исключительно для противников этой власти>, - подчеркнул депутат НС