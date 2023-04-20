Четверг, 20 Апреля 2023 10:50

АрмИнфо.Посольство России в Азербайджане решительно осудило акт вандализма на русском кладбище поселка Забрат Сабунчинского района в Баку, в ходе которого было разрушено около 100 могильных плит.

"Решительно осуждаем совершенный акт вандализма, в ходе которого пострадало около 100 могил наших соотечественников. Он вызывает возмущение и негодование. Учитывая масштаб этой неблаговидной акции, ее трудно считать случайной хулиганской выходкой. Печально, что такое произошло в Азербайджане, проводящем политику толерантности и мультикультурализма. Характер содеянного позволяет ожидать публичной официальной оценки", - говорится в заявлении посольства России в Азербайджане.

В диппредставительстве также сообщили, что сотрудники Посольства незамедлительно выехали на место происшествия для изучения всех деталей.

"Поддерживаем тесные контакты с местными властями и Русской общиной Азербайджана. Хотели бы поблагодарить руководство Азербайджанской Республики за оперативную реакцию на этот инцидент с подключением правоохранительных органов и возбуждением уголовного дела. Важно, что получено заверение в том, что разбитые надгробья и памятники будут восстановлены.

Надеемся, что совершившие данное варварское преступление будут найдены, привлечены к ответственности и понесут наказание в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики", - подытожили в посольстве РФ в АР