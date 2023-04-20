Четверг, 20 Апреля 2023 10:49

АрмИнфо. Обмен мнениями о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и переговорах по мирному договору состоялся между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и заместителем помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Эрикой Олсон в ходе встречи в Баку.

Как передает пресс-служба главы АР, Алиев отметил, что именно Азербайджан инициировал подписание мирного договора с Арменией после 44-дневной войны и предложил в этой связи 5 принципов, которые лягут в основу мирного договора.

Эрика Олсон подчеркнула, что США поддерживают региональную мирную повестку дня и скорейшее подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном. В этом контексте была особо отмечена роль государственного секретаря США Энтони Блинкена.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, двусторонним политическим связям между Азербайджаном и США, в том числе вопросам сотрудничества в области энергетики, возобновляемой энергии и в других сферах.