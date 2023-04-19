Среда, 19 Апреля 2023 20:17

АрмИнфо. Фракции Национального Собрания Республики Арцах считают неприемлемым мнение премьер-министра РА Никола Пашиняна, озвученное им на заседании Национального Собрания РА 18 апреля. Об этом говорится в совместном заседании фракций НС Арцаха.

<Ни одна власть не имеет права снижать переговорную планку международно признанного права на самоопределение и неприемлемый для Арцаха статус под предлогом <мира>. Народ Арцаха принял свое решение о самоопределении и реализовывал его более трех десятилетий назад в соответствии с положениями законодательства СССР, а также требованиями общепризнанных норм международного права. Право Арцаха на самоопределение не подлежит обсуждению.

Несмотря на предпринимаемые международным сообществом усилия по установлению прочного мира в регионе, урегулированию карабахской проблемы путем переговоров Степанакерт-Баку, последние угрожающие заявления лидера Азербайджана доказывают, что военно- политическое руководство этой страны, игнорируя призывов и решений авторитетных международных структур, стремится к актам геноцида, заключается в достижении своей главной цели - окончательно обезлюдить Арцах. Считаем неприемлемым мнение премьер- министра РА, озвученное им на заседании Национального Собрания РА 18 апреля, согласно которому Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, пытаясь все это оправдать пунктом Мадридского рабочего документа с договоренностями, достигнутыми в ходе известных встреч в Праге и Сочи в октябре, а также на основе Алма- Атинского соглашения 1991 года. При этом игнорируется тот факт, что Республика Армения приняла этот документ с принципиальными оговорками, касающимися статуса Нагорного Карабаха. Фактически официальные рамки РА отделяют вопрос обеспечения безопасности народа Арцаха от его права на самоопределение, что, по сути, соответствует позиции официального Баку, тем самым, способствуя усиление открытых захватнических амбиций Азербайджана в отношении территорий Арцаха и Армении. Мы еще раз призываем власти Республики Армения не отступать от постановления Верховного Совета Республики Армения от 1992 года, одновременно обращая внимание на предсказуемую перспективу того, что опасность, нависшая над государственностью Арцаха, является угрозой и для государственности Армении, армянам всего мира. Российская Федерация должна принять дополнительные дипломатические и военно- политические меры, независимо от текущего развития геополитической ситуации, и не допустить, чтобы дальнейшая безопасность народа Арцаха была под угрозой.

Международному сообществу не ограничиваться заявлениями о сочувствии более чем 120 000 мирных жителей Республики Арцах в связи с блокадой Азербайджанской Республикой, и прибегнуть к практическим мерам, предусмотренным международно-правовыми нормами. Руководителям стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, несмотря на возможные разногласия между ними, приложить усилия для возобновления переговоров по урегулированию нагорно-карабахской проблемы>, - говорится в заявлении.