Среда, 19 Апреля 2023 19:22

АрмИнфо. Студенческий совет Российско-Армянского университета настаивает на встрече с ректором вуза Арменом Дарбиняном. Об этом говорится в заявлении совета.

<Студенческий совет Российско-Армянского университета является коллективным и представительным органом студенческого сообщества. В течение нескольких дней главе Совета, а также студенческим советам институтов вуза продолжают поступать письменные и устные запросы по поводу ажиотажа, созданного вокруг общего собрания Университета. На днях в университете прошел сбор подписей с целью созыва заседания общего собрания и обеспечения нормального хода выборов исполнительного органа университета и его ректора. Человек - высшая ценность - гласит конституционный принцип и следует прислушиваться к наивысшему значению. Поэтому мы требуем встречи с профессором Дарбиняном, в ходе которой рассчитываем получить ответы на все интересующие нас вопросы>, - говорится в заявлении.

10 апреля ректор РАУ Армен Дарбинян заявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах ректора и покинет пост ректора по истечении срока полномочий. Он отметил, что срок его полномочий на посту ректора Армяно- российского университета истекает 14 мая. В связи с этим, он обратился к соучредителям университета, правительствам РА и РФ, выразив готовность переизбраться еще на один пятилетний срок, и попросил их содействия. <Однако содействия с обеих сторон я не получил. Предполагаю, что в новой геополитической ситуации возникли новые проблемы, для решения которых моя кандидатура не самая лучшая. В этом смысле я полностью согласен со сторонами>, - написал Дарбинян. Он добавил, что не будет участвовать в предстоящих выборах, несмотря на то, что он всем коллективом вуза выдвинут в качестве единого кандидата. Говоря о своих предстоящих планах, Армен Дарбинян не исключил вероятности, что учредит частный университет.

Армен Дарбинян является ректором Армяно-Российского университета с 2001 года.