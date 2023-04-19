Среда, 19 Апреля 2023 19:21

АрмИнфо. Нагорно-карабахский вопрос не является внутренним делом Азербайджана. Об этом на своей странице в Facebook написал посол по особым поручениям РА Эдмон Марукян.

<Президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжает настаивать на том, что нагорно- карабахский вопрос является внутренним вопросом и обсуждать его ни с кем не собираются. Повторяю, что 3 государства­постоянные члены Совбеза ООН не рассматривали ни одного внутреннего вопроса. Этот вопрос постоянно обсуждается сопредседателями Минской группы ОБСЕ - Россией, США и Францией на протяжении десятилетий. Теперь этим вопросом занимается и Европейский Союз. Поэтому нагорно­карабахский вопрос не является внутренним делом Азербайджана>, - отметил Марукян.