Среда, 19 Апреля 2023 18:52

АрмИнфо. В вопросе регистрации в ЮНЕСКО культурно-исторического наследия армянского народа необходима последовательная работа, поскольку в противном случае те или иные объекты культурного наследия могут оказаться под угрозой их регистрации со стороны другого государства. Об этом 19 апреля в трибуны Национального Собрания РА заявила министр образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) РА Жанна Андреасян.

По ее словам, с 2008 по 2018 годы, то есть, за 10 лет, со стороны ЮНЕСКО было зарегистрировано всего 4 заявки армянской стороны. В

течение же последних четырех лет были зарегистрированы 3 заявки. Еще три заявки практически готовы и в ближайшем будущем будут представлены на регистрацию. На регистрацию в ЮНЕСКО одного объекта уходит пять лет. Министр указала также на важность представления культурного наследия армянского народа на иностранных языках. В конце прошлого года были презентованы пять таких брошюр на иностранных языках, которые распространены посредством МИД РА. Данную работу, как считает глава МОНКС, необходимо систематизировать, чтобы вовлечь в процесс большее количество объектов. Как правило, на регистрацию в ЮНЕСКО одного объекта уходит пять лет, и по этой причине необходимо использовать этот момент, чтобы полнее представить значимость того или иного объекта.

Андреасян подчеркнула, что по положению на текущий момент, в предварительный список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО включено 7 объектов, в основной список попали 3. Армения намерена, в

частности, подать заявку на включение в список ЮНЕСКО и <драконовых камней>, еще 2 заявки намечено подать в список нематериального

наследия - одно по фольклору Сюникской области и другую - по традициям кузнечного ремесла в городе Гюмри.