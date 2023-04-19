Среда, 19 Апреля 2023 18:51

АрмИнфо. 18 апреля 2023 года в Международный день памятников и достопримечательностей, группа организаций гражданского общества Армении опубликовала специальный доклад об ущербе и угрозах культурному наследию Армении в результате антиармянской политики Азербайджана. Доклад был направлен представителям ЮНЕСКО и спецдокладчикам ООН по вопросам защиты культурного наследия и свободы вероисповедания.

Организации гражданского общества Армении призывают международных участников осудить преднамеренное разрушение, повреждение,

присвоение, осквернение армянских религиозных, культурных и исторических мест и памятников, требуют проведения расследования и наказания случаев вандализма со стороны Азербайджана. Они также призывают Азербайджан немедленно прекратить нападения на памятники культурного наследия и требуют признания, уважения и защиты всех памятников культурного наследия, находящихся под контролем Азербайджана, в соответствии с международными конвенциями, а также Резолюцией ООН 2347 о защите культурного наследия, расположенного в зонах конфликтов.

Организации гражданского общества призывают международную общественность содействовать посещению соответствующими органами и уполномоченными техническими миссиями находящихся под угрозой исчезновения объектов культурного наследия в Нагорном Карабахе и должным образом сообщать о состоянии культурного наследия в районах, находящихся под контролем Азербайджана.

Доклад подготовлен Антикоррупционный центр Transparency International, НПО <Защита прав без границ>, Фондом развития

демократии, Ванадзорским офисом Хельсинкской гражданской ассамблеи, Фондом развития и защиты права.