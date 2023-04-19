Среда, 19 Апреля 2023 18:25

АрмИнфо.Уголовное дело в отношении бывшего главного архитектора Еревана Тиграна Барсегяна направлено в суд. Об этом говорится в сообщении генеральной прокуратуры РА.

Согласно источнику, Т.Б., с 8 августа 2013 г. по 19 июня 2018 г., занимавший должность главного архитектора Еревана, 18 августа 2017 года разрешил проведение строительных работ компанией <Олд сити> возле здания международной ассоциации <Маленькие певцы Армени> на улице Арами.

20 сентября 2017 года компания <Олд заключила договор на строительство с компанией <АвакянБридж>, имеющей соответствующую лицензию, и осуществила выемку, погрузку и транспортировку грунта с указанного участка. В результате строительных работ здание международной ассоциации <Маленькие певцы Армении частично обрушилось, причинив организации и гражданину М.С. значительный ущерб в размере 125 млн. 467 тыс. драмов.

В рамках производства возбуждено уголовное дело в отношении Т.Б., занимавшего должность главного архитектора города Еревана, возбуждено уголовное дело по статье халатность. В отношении же директора <АвакянБридж> Г.Г. возбуждено уголовное дело по статье уничтожение или повреждение памятников истории и культуры.