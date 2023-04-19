Среда, 19 Апреля 2023 18:21

АрмИнфо. "Мадридскими принципами" Баку признал, что Нагорный Карабах - не часть Азербайджана. Об этом заявил в видеообращении экс-главы МИД Армении Вардан Осканян.

Так, реагируя на заявление, сделанное премьер-министром РА Николом Пашияном с трибуны парламента о том, что "Мадридскими принципами" Армения признала Арцах частью АР, Осканян отметил, что не хотел бы касаться этой темы, и сделанных премьером РА заявлений, так как документ публичный и можно открыть прочитать его содержание.

Однако, продолжил он, поскольку широкие общественные массы в Армении не сделают этого, он вынужден выступить с емкими разъяснениями.

"По большому счету, если этот документ рассматривать и оценивать в контексте признания или непризнания, должен сказать, что "Мадридские принципы" означали прямо противоположное тезисам Никола Пашиняна. Принимая во внимание, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ приняли и представили Мадридские принципы в качестве предложения, а Азербайджан согласился вести на их основании переговоры, он тем самым признал, что Нагорный Карабах - не часть Азербайджана, и народ Нагорного Карабаха должен определить свою судьбу путем референдума",

- отметил Осканян.

Экс-глава МИД Армении отметил, что действительно не понимает логику и суждения Пашиняна по этому вопросу. "Возможно, Пашиняна нужно спросить, почему, исходя из той же логики, он хочет сегодня подписать мирный договор с Азербайджаном, в основе которого будет взаимное признание территориальной целостности. Фактически, исходя из логики Пашиняна, если он вступает в переговоры, где Азербайджан должен признать территориальную целостность Армении, то по его логике получается, что он признает Армению частью Азербайджана? Действительно ли он, вступая в эти переговоры, денонсирует референдум о независимости Армении?", - задался он вопросом.

Для наглядного представления сказанного, Осканян предложил представить ситуацию, когда семья династиями владеет квартирой, на законных основаниях, со всеми необходимыми документами. Однако есть некто, кто имеет взгляды на это жилье и постоянно чинит какие-то препятствия владельцам, на улице кричит "это мой дом", создает помехи для вхождения в жилье, а владелец для разрешения ситуации обращается в суд. "Фактически, по логике Пашиняна, суд на основании этого обращения вынесет вердикт не в пользу законного владельца, чьи родными поколениями жили в нем? Мы в ходе переговоров во времена Карена Демирчяна, Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна делали всё, чтобы на международном уровне признать право на самоопределение, чтобы международное сообщество это приняло, чтобы дороги открылись, не было проблем с соседями. И нам действительно этим документом удалось зафиксировать право народа Арцаха на самоопределение", - подчеркнул Осканян, добавим, что это было сделано впервые в истории. По его словам, это заслуга работы армянской дипломатии и сопредседателей МГ ОБСЕ. Осканян выразил убеждение, что Мадридские принципы важное достижение армянской дипломатии и задался вопросом, почему армянские власти распыляют это достижение.

"Сегодня во имя сохранения власти наше это достижение распыляется. Будьте уверены, этот документ не потерял свою силу, и при его правильном использовании и грамотной дипломатии, возможно достичь больших успехов", - подчеркнул он.

Экс-главы МИД Армении, касаясь самого документа, отметил, что в нем опираясь на Хельсинский заключительный акт, указывается три важных принципа - территориальная целостность, право народов на самоопределение и неприменения силы или угроза силой.

По его словам, во-вторых, в предисловии этого документа отмечается, что президенты стран поручают главам своих МИД заняться разработкой мирного договора. "Мадридские принципы и были тем самым мирным договором, об этом было прописанном в этом документе. В-третьих, в 1997 году, когда посредники представили этот документ на заседании Совета ОБСЕ, они отметили, что это окончательное и лучшее их предложение", - констатировал Осканян, добавив, что впервые, тогда этот документ был отложен в депозитарий.

Вместе с тем он подчеркнул, что одним из ключевых элементов этого документа был референдум и промежуточный статус Арцаха, которые должен был принять весь мир, в том числе и Азербайджан и Турция. Дипломат подчеркнул, что потом шли вопросы передачи районов - сначала 5, потом еще двух, и обеспечении Лачинского коридора шириной около 20 км, и у которого должен был быть такой же статус, что и у Арцаха.

По его словам, таким образом, этим документом признавалось де-факто независимость Нагорного Карабаха, и по крайне мере гарантировалось, что он будет армянским. "Хотел бы отметить еще один важный момент, которым всегда спекулируют эти власти. Никогда, вопрос Шуши не ставился и не был предметом торгов. Он считался неотделимой частью Арцаха, и даже Азербайджан не ставил этот вопрос. Обсуждалась лишь возможность возвращения туда живших там азербайджанцев. Еще одно, ни один руководитель Армении никогда не признавал Арцах частью Азербайджана. Такого не было", - сказал он.

По его словам, Мадридский документ давал три возможности для урегулирования.

Осканян подчеркнул, первый и самый приемлемый и желанный для Армении

- референдум и получение статуса, и передача Азербайджану 7 районов с разблокировкой всех путей.

Второй, если комиссия не смогла бы быстро прийти к согласию о сроках референдума - это промежуточный статус Арцаха и передача Азербайджану 5 районов, без Карвачар и Бердзора, до тех пор, пока бы не был организован референдум.

И третий вариант - 5 районов передавались Азербайджану, а вопросы Карвачара и Бердзора обговаривались и передавались Азербайджану в обговоренный срок и без увязки с референдумом и его результатами.

Осканян отметил, что у правительства Кочаряна не было достаточно времени, чтобы реализовать этот документ.

Вместе с тем, он отметил, что третий президент Армении Серж Саргсян после прихода к власти, пошел по второму пути урегулирования - не максималистскому. "Он действительно хотел отдать 5 районов, а два увязать с результатами референдума, что было логично. И когда он ушел, всё было на месте", - сказал он, добавив, что каждая власть сама решает по какому пути идти для достижения цели.

Напомним, что 18 апреля Никол Пашинян заявил с трибуны парламента, что "Мадридскими принципами" Арцах был признан частью Азербайджана, однако об этом обществу не было сказано.